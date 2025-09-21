  1. हिन्दी समाचार
  3. Lucknow Update : थार का कहर… ई रिक्‍शा में मारी टक्‍कर, सड़क पर तड़पते रहे घायल, दो की मौत

यूपी की राजधानी लखनऊ  से एक  बड़ी खबर सामने आई है। यहां  कैंट में शनिवार रात थार   इस  कदर  बेकाबू हो गयी जिससे कई लोगों को टक्कर मारी । वहीं  मौके पर ही कुछ लोगों की मौत हो गयी और कुछ लोग घायल  हैं ।  गयी। चश्मदीदों का कहना है कि थार सामान्य रफ्तार से आ रही थी। एकाएक स्पीड बढ़ी और अगले ही पल उसने ई-ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे होते ही चीख-पुकार मच गई। लोग जान बचाकर इधर-उधर भागे।घायल सड़क पर तड़प रहे थे। वहीं मौके पर मौजूद लोग ड्राईवर को पकड़ने की कोशिश  किए तब तक वो भाग निकला।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

हादसे की सूचना पर कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों की हालत देख हर कोई हैरान था। किसी का पैर टूट गया तो कोई सिर से पांव तक खून से लथपथ था। एसीपी कैंट अभय प्रताप मल्ल ने बताया कि घायलो को अस्पताल भिजवाया गया है। जीप को कब्जे में लेकर मालिक को तलाशा जा रहा है। थार सवार लोगों के भागने के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरो की फुटेज चेक की जा रही है। पुलिस टीमें कई स्थानों पर दबिश भी दे रही हैं।

गर्भवती है मोहित की पत्नी

बता दें थार की टक्कर ने दो परिवारों की खुशियाँ छीन ली । एसीपी कैंट ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले निगोहां निवासी मोहित की शादी 28 फरवरी को हुई थी। उसकी पत्नी गर्भवती है। परिवारीजनो को यह समझ में नहीं आ रहा था कि मोहित की पत्नी को उसकी मौत की सूचना कैसे दें। वहीं, निगोहां निवासी उमेश साहू (23) निवासी निगोहां ने भी दम तोड़ दिया। उसके परिवारीजनों को विश्वास ही नही हो रहा था कि वह अब उनके बीच नही है।

 

