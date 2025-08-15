आदर्श जूनियर हाईस्कूल नौतनवा में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा स्थित आदर्श जूनियर हाईस्कूल में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक अनिल अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस के इस महापर्व पर सभी बच्चों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।

कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के अध्यापक आनंद कुमार गुप्त ने किया। बच्चों ने रंगारंग राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया।

प्रधानाध्यापक अजय जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि इस पावन अवसर पर हमें भारत को विज्ञानवादी, प्रगतिशील, तर्कशील और एक भारत-श्रेष्ठ भारत के पथ पर आगे बढ़ाना होगा तथा शहीदों के सपनों का भारत बनाना होगा, जिनके बलिदानों से यह दिन संभव हुआ है।

अध्यापक आनंद कुमार गुप्त ने कहा कि हमारा राष्ट्र संवैधानिक मूल्यों के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर रहे और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, यही हमारी कामना है।

इस अवसर पर प्रधानाध्यापक अजय जायसवाल, विष्णु देव, भूपेन्द्र सिंह, अर्चना पटेल, प्रेमनाथ तिवारी, रामशंकर, प्रहलाद, सपना कुमारी, सावित्री जायसवाल, बरखा जायसवाल, नीतू गौड़, खुशी जायसवाल, आरती अग्रहरी, साक्षी कांदू, बंदना यादव, नैना गौड़ सहित विद्यालय के सभी अध्यापक, अभिभावक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया कि रिपोर्ट