  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. BJP ने कराया बिल्कुल फेयर चुनाव, कुंदरकी और मीरापुर की तरह नहीं लगाया पुलिस-प्रशासन…बांकीपुर के चुनाव परिणाम पर बोले अखिलेश यादव

BJP ने कराया बिल्कुल फेयर चुनाव, कुंदरकी और मीरापुर की तरह नहीं लगाया पुलिस-प्रशासन…बांकीपुर के चुनाव परिणाम पर बोले अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, बीजेपी ने बिल्कुल फेयर चुनाव कराया इस बार, पुलिस प्रशासन नहीं लगाया जिस तरह से उन्होंने कुंदरकी, मीरापुर, रामपुर के उपचुनाव में लगाया था। वह चेक कर रहे थे कि कितनी जनता में नाराजगी है। साथ ही कहा, जब आम चुनाव आयेगा तो वो अपना फोर्स लगा देंगे।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट पर बड़ी जीत हासिल की है। प्रशांत किशोर की इस जीत के बाद विपक्ष को बड़ी ताकत मिली है, जिसके बाद से विपक्ष के नेता लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं।

पढ़ें :- पूरे देश पर RSS-BJP की विचारधारा थोपी जा रही, 14-15 साल की बेटियों से मंगवाई जा रही माफी: डिंपल यादव

मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, बीजेपी ने बिल्कुल फेयर चुनाव कराया इस बार, पुलिस प्रशासन नहीं लगाया जिस तरह से उन्होंने कुंदरकी, मीरापुर, रामपुर के उपचुनाव में लगाया था। वह चेक कर रहे थे कि कितनी जनता में नाराजगी है। साथ ही कहा, जब आम चुनाव आयेगा तो वो अपना फोर्स लगा देंगे।

साथ ही कहा, बांकीपुर की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास कुछ बाकी बचा नहीं है। 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। उन्होंने आगे कहा, आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछते हो कि हनुमान जी कहां नाच रहे थे। दान पात्र में ताला तो ऊपर है लेकिन नीचे सुरंग है। इसके साथ ही ई20 पेट्रोल पर भी अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि, जिस तरह से गाड़ियों की बिक्री के लिए विज्ञापन दिया जाता है उसी तरह से ई20 पेट्रोल का भी विज्ञान देना चाहिए। इनका बताना चाहिए कि इसके जरिए एवरेज बढ़ गया है, मेंटिनेंश कम हो गया। अगर आटो कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं तो साफ है कि सरकार के साथ वो भी मुनाफा कमा रही हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पूरे देश पर RSS-BJP की विचारधारा थोपी जा रही, 14-15 साल की बेटियों से मंगवाई जा रही माफी: डिंपल यादव

पूरे देश पर RSS-BJP की विचारधारा थोपी जा रही, 14-15 साल की...

UPESSC Recruitment Exam : 125 में 35 सवाल गलत, HC बोला- सचिव और परीक्षा नियंत्रक कल कोर्ट में आकर बताएं ये कैसे हुआ?

UPESSC Recruitment Exam : 125 में 35 सवाल गलत, HC बोला- सचिव...

4,200 करोड़ का लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे, 20 दिन में पांच बार धंसा

4,200 करोड़ का लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे, 20 दिन में पांच बार धंसा

BJP ने कराया बिल्कुल फेयर चुनाव, कुंदरकी और मीरापुर की तरह नहीं लगाया पुलिस-प्रशासन...बांकीपुर के चुनाव परिणाम पर बोले अखिलेश यादव

BJP ने कराया बिल्कुल फेयर चुनाव, कुंदरकी और मीरापुर की तरह नहीं...

IAS Transfers: यूपी में हुए 13 आईएएस अफसरों के तबादले, देखिए पूरी लिस्ट, किसको कहां मिली तैनाती

IAS Transfers: यूपी में हुए 13 आईएएस अफसरों के तबादले, देखिए पूरी...

किसी भी साधु संत की संलिप्तता नहीं पाई गई, सपा-कांग्रेस ने सदैव किया प्रभु श्री राम का अपमान: सीएम योगी

किसी भी साधु संत की संलिप्तता नहीं पाई गई, सपा-कांग्रेस ने सदैव...