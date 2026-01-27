UGC के नए नियम के विरोध की आग में खुद जल रही है BJP, प्रदेश में कई नेताओं का इस्तीफों का दौर है जारी

UGC Bill Row Live : यूजीसी के नए ‘उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता विनियम, 2026’ (UGC Equity Regulations) से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। इसकी आग सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) खुद झुलस रही है। यूपी समेत राजधानी दिल्ली में नए नियमों के खिलाफ विरोध हो रहा है। भाजपा में ही विरोध हो रहा है। कई नेताओं ने विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यूपी में कई जगहों पर रविवार को भी प्रदर्शन हुए। आज भी प्रदर्शन हो रहे हैं।

अलीगढ़ में भाजपा नेता ने दिया इस्तीफा

यूजीसी एक्ट (UGC Act) को लेकर देश व प्रदेश में सवर्णों की ओर से विरोध के स्वर उठ रहे हैं। इसी क्रम में इगलास विधानसभा के भाजपा संगठन के सोशल मीडिया प्रभारी कपिल पंडित (Kapil Pandit, Social Media In-Charge, BJP organization, Iglas Assembly Constituency) ने अपना त्यागपत्र पार्टी के पद व सदस्यता से देने का एलान किया है। उनका यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर जिलाध्यक्ष कृष्णपाल लाला (District President Krishnapal Lala) ने कहा कि इस नाम का संगठन में कोई पदाधिकारी नहीं।

भाजपा किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा

रायबरेली की सलोन सीट (Salon constituency in Raebareli) से भाजपा किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट श्याम सुंदर त्रिपाठी (Shyam Sundar Tripathi, Vice President of BJP Kisan Morcha) ने नई UGC नीतियों से असंतुष्टि जताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री को भेजा पत्र

अखण्ड भारत हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा आजाद (Deepak Sharma Azad, National President of Akhand Bharat Hindu Sena) ने यूजीसी कानून के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को पत्र भेजा है। विरोध दर्ज कराते हुए कहा है कि इससे जाति आधारित भेदभाव होगा। समानता के मूल अधिकार की भावना के अनुरूप यह कानून नहीं होगा। इस कानून को वापस लिया जाए।