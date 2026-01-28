  1. हिन्दी समाचार
  3. अन्याय किसी के साथ न हो और निर्दोष फंसे नहीं….यूजीसी कानून को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान

यूजीसी के नए कानून को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है। सत्तापक्ष और विपक्ष यूजीसी के इस कानून को लेकर अपने अपने तर्क दे रहा है। कोई इस कानून को सही बता रहा है तो ही इसके नुकसान गिना रहा है। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने यूजीसी कानून पर अपना बयान दिया है।

अखिलेश यादव ने कहा कि, UGC में दोषी बचे नहीं, अन्याय किसी के साथ न हो और निर्दोष फंसे न। उन्होंने कहा कि, शंकराचार्य को अपमानित किया गया, ये सनातनी का बड़ा नारा देते थे,उन्होंने शंकराचार्य का अपमान किया। शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है।

बता दें कि, एक दिन पहले सपा नेता राम गोपल यादव ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि, यूजीसी बिल को सपा का पूरा समर्थन है। यूजीसी ने कुछ भी गलत नहीं किया।

