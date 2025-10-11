आकाश आनंद की जितनी BSP को है जरूरत, उससे ज्यादा BJP को है...अखिलेश यादव ने साधा निशाना

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि, आकाश आनंद की जितनी जरूरत बसपा को है, उससे ज्यादा भाजपा को है। दरअसल, बीते दिनों बसपा की हुई रैली में मायावती ने सबसे ज्यादा निशाना समाजवादी पार्टी पर साधा ​था, जिसके बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। वहीं, अब सपा अध्यक्ष ने बड़ा पलटवार किया है।

दरअसल, जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर सपा अध्यक्ष मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, हम लोग आज लोकनायक जयप्रकाश जी को याद कर रहे हैं उनकी जयंती पर। यह भरोसा दिलाते हैं कि जो जयप्रकाश जी के नाम पर सोशलिस्ट म्यूजियम बना था JPNIC, हम लोग संकल्प लेते हैं कि उसे बिकने नहीं देंगे। जयप्रकाश जी ने जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया वह आज भी प्रासंगिक है, देश को उसी रास्ते की जरूरत है। हमारा देश तभी खुशहाल होगा जब समाजवादी मूल्यों से चलेगा।

अखिलेश यादव ने आगे कहा, यह बात हम लोगों को समझ में आ गई है समाजवादियों को, कि जितना हम लोग जमीन पर काम करेंगे उतनी लड़ाई हम लोगों की कामयाब होगी, इसलिए जमीन पर ही हम लोग संघर्ष करेंगे। पूरे देश में एक सोशलिस्ट लीडर को समर्पित JPNIC से बेहतर म्यूजियम और स्मारक नहीं रहा होगा।

इसके साथ ही कहा, बिहार चुनाव में जहां बुलाया जाएगा हम लोग जाएंगे। महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले, आधी आबादी के बिना कोई भी समाज खुशहाल नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग PDA से घबराए हुए लोग हैं। यह जातीय समीकरण को अपने इलेक्शन की होशियारी बोलते हैं और जब उसी से हारने लगते हैं तो यह हाईकोर्ट भागते हैं। बीजेपी के लोगों ने मिलकर मेरा ऑफिशियल कार्यक्रम जारी कर दिया, सोचिए सरकार और उनके अधिकारी मिलकर मेरा कार्यक्रम जारी कर रहे हैं और उसको अपने चैनल से बढ़ावा दिलवा रहे हैं।