कब्जा की गयी 150 हेक्टेयर सरकारी जमीन में से 93 हेक्टेयर जमीन जिला प्रशासन ने करायी कब्जा मुक्त 

मुरादाबाद :- 150 हेक्टेयर सरकारी जमीन को तहसील के अधिकारीयों की मिलीभगत से निजी लोगों के नाम दर्ज जमीन में से 93 हेक्टेयर जमीन गुरुवार को मुरादाबाद प्रशासन कब्जा मुक्त करा ली गयी है. बाकी 55 हेक्टेयर जमीन को भी जल्द ही अवैध कब्जा मुक्त करायी जाएगी. जिलाधिकारी डॉ राजेंद्र पैंसिया ने बताया की कब्जा मुक्त जमीन को राजस्व अभिलेखों भूमि को दुबारा से राज्य सरकार के नाम दर्ज की गयी है सभी निजी नाम को राजस्व अभिलेखों में से हटा दिया गया है. अवैध कब्जा मुक्त भूमि पर वृक्षारोपण या जरूरत के अनुसार अन्य सरकारी परियोजनाओं और सार्वजनिक कार्यो के लिए जमीन का उपयोग किया जा सकेगा.

डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया नेशनल हाईवे 9 बाईपास स्थित देहरी एहतमाली क्षेत्र में 150 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अवैध तरीके तहसील के अधिकारीयों की मिली भगत से जमीन को निजी नाम दर्ज कर कब्जा कर लिया था. 150 हेक्टेयर में से कई मामले कोर्ट में वाद भी लंबित हैं. जिला प्रशासन बड़ी कार्यवाही करते हुए 93 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया है. बाकी 55 हेक्टेयर भूमि का मामला उनकी अदालत में विचाराधीन है। इस पर जल्द फैसला होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी ने बताया की कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर वृक्षारोपण कराया जाएगा. इसके अलावा जरूरत के अनुसार अन्य सरकारी परियोजनाओं और सार्वजनिक कार्यो के लिए भी इस जमीन का उपयोग किया जाएगा. जिले में जहां जहां सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हैं, वहां इसी तरह अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद