तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के चेन्नई दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें आने और मिलने दीजिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या DMK केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) पर अपने समर्थन पर पुनर्विचार करेगी?
नई दिल्ली। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के चेन्नई दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें आने और मिलने दीजिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या DMK केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) पर अपने समर्थन पर पुनर्विचार करेगी? तो उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन (M.K. Stalin) इस पर अंतिम फैसला लेंगे। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि DMK तमिलनाडु के अधिकारों के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी।
#Watch | Tamil Nadu Leader of Opposition Udhayanidhi Stalin responded to the Congress delegation’s visit to Chennai, saying, “Let them come and meet.” Asked whether the DMK would reconsider its support for the Centre’s proposed delimitation Bill, he said party president M.K. Stalin would take the final decision. He also asserted that the DMK would not compromise on Tamil Nadu’s rights.
Video: PTI
— The Hindu (@the_hindu) November 29, 2026