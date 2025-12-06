'PM मोदी के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयास बाबा साहेब अंबेडकर के आदर्शों का हिस्सा हैं...' महापरिनिर्वाण दिवस पर बोले CM योगी

Lucknow: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉ. बी.आर. अंबेडकर को हजरतगंज, लखनऊ में डॉ. भीमराव अंबेडकर महासभा ऑफिस कॉम्प्लेक्स में श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी डॉ. बी.आर. अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। महापरिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, ‘PM मोदी के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयास बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बराबरी, न्याय और भाईचारे के आदर्शों का हिस्सा हैं।

महापरिनिर्वाण दिवस प्रोग्राम में, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, “मैं भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर अंबेडकर महासभा और उन सभी लोगों की मौजूदगी में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। आज का दिन प्रेरणा देने वाला है, जो हमें याद दिलाता है कि कैसे बाबा साहेब ने मुश्किलों और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर लाखों लोगों को सम्मान के साथ जीने के मौके दिए। यह महापरिनिर्वाण दिवस उस विरासत का सम्मान करता है।”

सीएम योगी ने कहा, “…यह हमारी खुशकिस्मती है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सीख से प्रेरित होकर, आज हमारे PM मोदी की लीडरशिप में पूरे देश में ऐसे कैंपेन चल रहे हैं। जब बाबा साहेब ने भारत का संविधान बनाया, तो इसके आर्किटेक्ट के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए, उन्होंने इसकी प्रस्तावना में तीन ज़रूरी शब्द शामिल किए: न्याय, बराबरी और भाईचारा। अगर हम इन तीन शब्दों को देखें, तो PM मोदी ने सबका साथ और सबका विकास की भावना के साथ यह पक्का किया कि बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का फ़ायदा हर गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े, महिला और युवा तक पहुंचे… यह बराबरी, न्याय और भाईचारे के उन्हीं आदर्शों का हिस्सा है जो बाबा साहेब ने संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों के सामने रखे थे।”