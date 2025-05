सरकार मात्र 100 रुपये में दे रही बना बनाया घर, जानें- इस योजना के बारे में सब कुछ

Houses selling for just 1 euro in Italy: खुद का अपना घर होना हर एक इंसान का सपना होता है, लेकिन आज के बढ़ती मंहगाई में के जमाने में घर खरीदना या बनाना उतना आसान नहीं है। इस बीच एक योजना के तहत लोगों को मात्र 100 रुपये में घर बेचे जा रहे हैं। इस बात पर हर कोई यकीन नहीं मानेगा, लेकिन यह बिलकुल सच है। दरअसल, इटली की सरकार ने मात्र एक यूरो यानी करीब 97 रुपये लोगों को घर देने की योजना शुरू की है।