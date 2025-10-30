  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग ने किया सेवाओं का मूल्यांकन , मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों की स्थिति लिया जायजा

रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग ने किया सेवाओं का मूल्यांकन , मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों की स्थिति लिया जायजा

रायबरेली के राजेपुर  क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक हेल्थ बैलेंस सेंटर स्वास्थ्य विभाग की एक उच्च स्तरीय राज्य स्तरीय टीम ने जनपद रायबरेली के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर देते हुए समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन किया। टीम में एसीएमओ डॉ. अरुण वर्मा और जिला परामर्शदाता (मातृ स्वास्थ्य) डॉ. यासिम अहमद शामिल थे।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

रायबरेली के राजेपुर  क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक हेल्थ बैलेंस सेंटर स्वास्थ्य विभाग की एक उच्च स्तरीय राज्य स्तरीय टीम ने जनपद रायबरेली के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर देते हुए समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन किया। टीम में एसीएमओ डॉ. अरुण वर्मा और जिला परामर्शदाता (मातृ स्वास्थ्य) डॉ. यासिम अहमद शामिल थे।

पढ़ें :- ब्रजेश पाठक की बड़ी कार्रवाई: तीन चिकित्साधिकारी बर्खास्त, अनियमित बिलों के भुगतान पर वेतनवृद्धि रोकते हुए वसूली के निर्देश

टीम ने जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और उपकेंद्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, संस्थागत प्रसव की व्यवस्था, टीकाकरण की प्रगति, स्वच्छता की स्थिति और दवा उपलब्धता का बारीकी से मूल्यांकन किया गया।

अधिकारियों ने  केंद्र पर प्रत्येक व्यक्ति से जानकारी  ली । उन्होंने मातृ मृत्यु दर को कम करने, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच सुनिश्चित करने और जननी सुरक्षा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। डॉ. अरुण वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि स्वास्थ्य सेवाएँ गांव-गांव तक सुचारु रूप से पहुँचें। बता दें  कि डॉ . अरुण वर्मा ने कहा कि जांच में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

वहीं, डॉ. यासिम अहमद ने स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया कि गर्भवती महिलाओं की समय से एएनसी (एंटीनेटल केयर) जांचें की जाएं। उन्होंने उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं (एचआरपी) की सूची को नियमित रूप से अपडेट करने पर भी जोर दिया।

 

पढ़ें :- दवा माफिया और अधिकारियों के सिंडिकेट में फंसा 'स्वास्थ्य विभाग', इनके कुचक्र में फंसकर सबकुछ गंवा रहे आम लोग

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO-बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के हेलीकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग,पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

VIDEO-बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के हेलीकॉप्टर की खेत में...

Lucknow News : कार सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, शीशा तोड़कर अंदर घुसे दमकल कर्मी, दहशत में लोग

Lucknow News : कार सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, शीशा तोड़कर...

‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प के साथ भाजपा करेगी पदयात्रा, 31 अक्टूबर को ‘रन फॉर यूनिटी’ से होगी शुरुआत

‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प के साथ भाजपा करेगी पदयात्रा, 31...

बार्डर पर लाखों के नशीले इंजेक्शन बरामद,सोनौली का युवक गिरफ्तार

बार्डर पर लाखों के नशीले इंजेक्शन बरामद,सोनौली का युवक गिरफ्तार

Viral Video : मैंने बोला कि दाऊद इब्राहिम से कभी नहीं मिली हूं..., ममता कुलकर्णी ने दी सफाई- 'मैं विक्की गोस्वामी की बात कर रही थी'

Viral Video : मैंने बोला कि दाऊद इब्राहिम से कभी नहीं मिली...

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के विवादित बयान पर मनोज तिवारी ने कहा खेसारी लाल उनके छोटे भाई है

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के विवादित बयान पर मनोज तिवारी ने कहा...