रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग ने किया सेवाओं का मूल्यांकन , मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों की स्थिति लिया जायजा

रायबरेली के राजेपुर क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक हेल्थ बैलेंस सेंटर स्वास्थ्य विभाग की एक उच्च स्तरीय राज्य स्तरीय टीम ने जनपद रायबरेली के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर देते हुए समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन किया। टीम में एसीएमओ डॉ. अरुण वर्मा और जिला परामर्शदाता (मातृ स्वास्थ्य) डॉ. यासिम अहमद शामिल थे।

टीम ने जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और उपकेंद्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, संस्थागत प्रसव की व्यवस्था, टीकाकरण की प्रगति, स्वच्छता की स्थिति और दवा उपलब्धता का बारीकी से मूल्यांकन किया गया।

अधिकारियों ने केंद्र पर प्रत्येक व्यक्ति से जानकारी ली । उन्होंने मातृ मृत्यु दर को कम करने, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच सुनिश्चित करने और जननी सुरक्षा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। डॉ. अरुण वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि स्वास्थ्य सेवाएँ गांव-गांव तक सुचारु रूप से पहुँचें। बता दें कि डॉ . अरुण वर्मा ने कहा कि जांच में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

वहीं, डॉ. यासिम अहमद ने स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया कि गर्भवती महिलाओं की समय से एएनसी (एंटीनेटल केयर) जांचें की जाएं। उन्होंने उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं (एचआरपी) की सूची को नियमित रूप से अपडेट करने पर भी जोर दिया।