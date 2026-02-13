भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउण्टर हुए...अखिलेश यादव क सरकार पर बड़ा हमला

कानपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में नए-नए माफिया पैदा किए है। भाजपा सरकार ने एनकाउटंर माफिया, कप सिरप माफिया, नीट माफिया और स्कैम माफिया जैसे माफियाओं के नए और लेटेस्ट वर्जन निकाले है। भाजपा सरकार इन्फ्रांस्ट्रकर नहीं दे पा रही है, जिसके कारण कानपुर आसपास कोई निवेश नहीं आ रहा है।

कानपुर में शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार ने नौ साल में एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश की जनता को आज जो बिजली मिल रही है। वह समाजवादी सरकार में बने कारखानों से मिल रही है। भाजपा सरकार ने कानपुर को बदनामपुर बना दिया है। कानपुर में गरीब ब्राह्मण मां-बेटी की झोपड़ी जला दिया गया। सीएमओ ने डीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर प्रेस किया। गंगा नदी में नाले गिरने के मामले समेत तमाम ऐसे मुद्दे है जिनसे कानपुर बदनाम हुआ।

अखिलेश यादव कहा कि भाजपा सरकार ने पुलिस को भ्रष्ट बना दिया। इस सरकार में हथेली गरम पुलिस नरम कि स्थिति है। कानपुर में अगर सही माहौल मिले सही नियम बने तो बड़े पैमाने पर निवेश आ सकता है। समाजवादी सरकार आयेगी तो इटावा, कन्नौज और कानपुर मिलाकर ट्रांयगल ट्रेड के नाम से इस क्षेत्र का विकास करेंगे। गंगा नदी पर लखनऊ में गोमती से भी अच्छा रिवरफ्रंट बनायेंगे। रियल स्टेट को बेहतर प्रयोग कर नया कानपुर बनाएंगे। लाल इमली को फिर से गुलजार होगी। इंडस्ट्री और टैक्स टाइल को सपोर्ट करने का काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि, भाजपा जब कमजोर होती है, तो कम्युनल रास्ते पर चलने लगती है। भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउण्टर हुए है। हाईकोर्ट ने कहा है कि न्याय देने का काम न्यायालय का है। पुलिस का नहीं है। साथ ही कहा, प्रदेश का नौजवान हताश और निराश है। सरकार नोकरी, रोजगार नहीं देना चाहती। नौकरी इसलिए नहीं दे रही जिससे आरक्षण न देना पड़े। भाजपा पीडीए विरोधी है। समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी विकास को गति देंगे। विकास को आगे बढ़ाएंगे। पीडीए के माध्यम से हम सबको जोड़ने का काम कर रहे है।

भाजपा भेदभाव करती है। भाजपा सरकार ने शंकराचार्य जी को स्नान नहीं करने दिया। सनातन का अपमान किया है। मुख्यमंत्री जी शंकराचार्य की डिग्री मांग रहे थे। ये बताएं की इनकी डिग्री कहां है। योगी वह होता है, जिसमें इच्छा न हो, जिसको गुस्सा न आये वह योगी है। इन्हें तो कुर्सी प्यारी है। वाराणसी में दाल मंडी तोड़ दिया। पूज्य अहिल्या बाई होल्कर की मूर्ति तोड़ दी। मणिकर्णिका घाट तोड़ दिया। सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए। भाजपा सनातन को अपमानित कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सब कुछ निजी हाथों में दे रहे है। राफेल के लिए लाखों-करोड़ का सौदा कर रही है। बाजार चीन और अमेरिका को दे रही है। मेकिंग इंडिया कैसे होगा? स्वदेशी आन्दोलन का क्या हुआ?