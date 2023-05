The Kerala Story निर्माता विपुल शाह ने ममता दीदी से की हाथ जोड़कर गुजारिश, कहा-सभी वैध आलोचनाओं …

मुंबई : फिल्म 'द केरल स्टोरी' (The Kerala Story) कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है अब ये जल्द ही 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है. वही ये फिल्म चर्चाओं के साथ साथ काफी विवादों का भी कारण बनी रही है इतना ही नहीं रिलीज होने के बाद इसे पश्चिम बंगाल में बैन (The Kerala Story Ban in WB) कर दिया गया था.