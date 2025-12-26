पटना के ’10 सर्कुलर रोड’ बंगले से लालू परिवार की विदाई! पूर्व CM राबड़ी के आवास से देर रात शिफ्ट हुआ सामान

Bihar Politics: बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को राज्य सरकार ने ’10 सर्कुलर रोड’ बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था। जिसके बाद अब वहां से लालू परिवार की इस बंगले से विदाई हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, देर रात बंगले से सामान शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह बंगला राज्य की सियासत में करीब दो दशकों तक सत्ता और विपक्ष की धुरी रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गुरुवार देर रात राबड़ी देवी के आवास से पिक-अप वैन के जरिए सामान बाहर निकलते देखा गया। लेकिन, इस समय को कहां ले जाया गया है। यह स्पष्ट नहीं हो सका है। कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें पिकअप पर गमले व अन्य सामानों को ले जाते देखा जा सकता है। बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को एक महीने पहले बंगला खाली करने का कहा था।

साल 2006 से 10 सर्कुलर आवास में रह रहे लालू परिवार के लिए सरकार ने हार्डिंग रोड में नया आवास आवंटित किया है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इसका विरोध करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया था। लेकिन, सामान की शिफ्टिंग किए जाने से साफ है कि लालू परिवार ने बंगला खाली करने का मन बना लिया है। इधर, पटना के महुआबाग इलाके में लालू-राबड़ी परिवार का निजी बंगला भी लगभग तैयार है। जहां उनके शिफ्ट होने की संभावना भी जतायी जा रही है।