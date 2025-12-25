The Lion King फेम एक्ट्रेस का निधन, Boyfriend पर लगा कत्ल का इल्जाम

हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री बड़ी दुखद खबर सामने आई है। यहां यंग एंड फेमस एक्ट्रेस इमानी दिया स्मिथ का निधन हो गया है। न्यू जर्सी में 25 साल की एक्ट्रेस को गंभीर रूप से घायल पाया गया, उनके शरीर पर चाकू के कई वार किए हुए थे। एक्ट्रेस को तुरंत आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया। जहां पहुंचे ही एक्ट्रेस का निधन हो गया। ऐसे में सबको शक है कि एक्ट्रेस के बॉयफ्रेंड ने उनका कत्ल किया है।फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

गंभीर रूप से घायल थी इमानी

मिडलसेक्स काउंटी प्रोसिक्यूटर ऑफिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। जिसमें उन्होंने बताया है कि इमानी दिया स्मिथ को उनके ही न्यू जर्सी के एडिसन वाले घर में गंभीर रूप से घायल पाया गया था। जिसके बाद उन्हें तुरंत न्यू ब्रंसविक के रॉबर्ट वुड जॉनसन यूनिवर्सिटी अस्पताल में ले जाया गया । जहां डाक्टर ने उन्हे मृत घोसित कर दिया ।

इमानी का परिवार और करियर

एक्ट्रेस इमानी दिया स्मिथ ने हॉलीवुड की हिट फिल्म ‘द लायन किंग’ में काम किया था। उनकी हत्या की खबर सुनने के बाद से उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। इमानी अपने पीछे अपने माता-पिता, 3 साल का बेटा और 2 छोटे भाइयों को रोता हुआ छोड़ कर चली गई। इमानी ने बहुत ही छोटी उम्र से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. फिल्म ‘द लायन किंग’ में भी उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था।

बॉयफ्रेंड पर कत्ल का इल्जाम

इमानी की मौत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि जैक्सन स्मॉल ने ही इमानी की हत्या की है। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि इमानी के बॉयफ्रेंड जॉर्डन डी जैक्सन स्मॉल को उनके मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. जैक्सन पर हत्या के अलावा गैरकानूनी हथियार रखने का भी आरोप है. फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जैक्सन को हिरासत में रखा गया है.