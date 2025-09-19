  1. हिन्दी समाचार
  3. एमडीए ने रेलवे की जमीन का रास्ता दिखा कर बेच दिये 123 EWS मकान, अब रेलवे कर रहा हैं रास्ता बंद, नगर विधायक क्षेत्रवासियों से मिलने पहुंचे

कॉलोनी वासियों का कहना हैं की यदि कॉलोनी का मुख्य मार्ग रेलवे बन्द होने से कॉलोनी में कैसे आना जाना होगा. रेलवे द्वारा रास्ता बंद करने और अवैध निर्माण की वजह से यह रास्ता पूरी तरह से बंद होने की कगार पर हैं.

By Sushil Singh 
Updated Date

मुरादाबाद:- मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने जनता को गुमराह कर काशीराम नगर मऊ योजना को पूरी तरह से बेच दिया. एमडीए द्वारा जनता के साथ हुई धोखाधड़ी से परेशान 123 परिवार आज दो मुहाने पर खड़े हैँ. परेशान लोग अधिकारियो के दफ़्तरो के चक्कर काट रहे हैँ. दरअसल मान्यवर काशीराम योजना, मऊ के कालोनी में जाने वाला का मुख्य मार्ग रेलवे द्वारा बंद किया जा रहा है. कॉलोनी वासियों का कहना हैं की यदि कॉलोनी का मुख्य मार्ग रेलवे बन्द होने से कॉलोनी में कैसे आना जाना होगा. रेलवे द्वारा रास्ता बंद करने और अवैध निर्माण की वजह से यह रास्ता पूरी तरह से बंद होने की कगार पर हैं. नगर विधायक ने कॉलोनी वासियों की समस्या सुनी और आश्वासन दिया की मण्डला आयुक्त, जिलाधिकारी, रेलवे के डीआरएम बात कर समस्या का जल्द समाधान किया जायेगा.

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यवर काशीराम योजना के तहत मऊ में 123 मकान बेचे गए थे. जब यह मकान बेचे गए तो प्राधिकरण द्वारा कॉलोनी में आने जाने का जो रास्ता बताया गया वह रेलवे का रास्ता था. अब रेलवे इस रास्ते को बंद कर रहा हैं तो स्थानीय लोगों द्वारा इसकी शिकायत प्राधिकरण से की गयी थी. प्राधिकरण के दखल के बाद काम रोक दिया गया था. बीते दो दिन से कॉलोनी के मुख्य मार्ग को रेलवे द्वारा पुनः बन्द करने के लिए बाउंड्री वॉल बनवाने के लिये खुदाई का कार्य शुरू कर दिया. जिस कारण हम समस्त कॉलोनी वासी काफी चिंतित एवं परेशान है. कॉलोनी का मुख्य मार्ग रेलवे द्वारा बन्द कर दिया गया तो न केवल हमारे दैनिक जीवन पर असर पड़ेगा, बल्कि आपात स्थिति में आकस्मिक सेवाओं जैसे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि आने जाने के लिए भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी. ऐसी स्थिति में समय पर कॉलोनी वासियों को किसी भी तरह की सहायता पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा. जिस कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. यदि ऐसा होता है, तो इसका समस्त उत्तरदायित्व मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद का होगा. चूंकि इनके द्वारा मान्यवर काशीराम योजना, मऊ का बिना मुख्य मार्ग के ले-आउट तैयार कर निर्माण करवाने के उपरान्त समस्त कालोनी वासियों को वर्ष 2009 में 123 EWS भवन आवंटित धनराशि का भुगतान करने के पश्चात् आवंटित किए गये थे. लेकिन MDA मुरादाबाद द्वारा मुख्य मार्ग जैसी मूलभूत सुविधा को नजरअंदाज किया गया. जो कि MDA मुरादाबाद की गम्भीर त्रुटि को दर्शाता है. कॉलोनी वासियों की मांग हैं कि MDA मुरादाबाद को मान्यवर काशीराम योजना, मऊ के कालोनीवासियों को एक स्थायी मुख्य मार्ग देकर उक्त गम्भीर त्रुटि का सुधारना होगा.

नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कॉलोनी वासियों की समस्या की जानकारी होने पर मिलने पहुचे. कॉलोनी वासियों ने बताया हैं की कॉलोनी में आने जाने वाले रास्ते को बंद किया जा रहा हैं जिसकी वजह से आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी. इस पुरे मुद्दे पर मण्डला आयुक्त, जिलाधिकारी, रेलवे के डीआरएम से बात कर समस्या का जल्द समाधान किया जायेगा.

 

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद

