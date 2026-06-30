  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. देश 26 राज्यों में मानसून की दस्तक, बंगाल से कश्मीर तक 1500km लंबी बनी मानसून ट्रफ, उत्तर भारत में 1 से 4 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट

देश 26 राज्यों में मानसून की दस्तक, बंगाल से कश्मीर तक 1500km लंबी बनी मानसून ट्रफ, उत्तर भारत में 1 से 4 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट

देश में मानसून (Monsoon) ने मंगलवार दोपहर तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश में एंट्री कर ली है। देश में अब तक 26 राज्यों को कवर कर लिया है। इससे पहले 24 जून को मध्य प्रदेश-गुजरात में एंट्री ली थी। इसके बाद 6 दिन अटका रहा। इससे कई राज्यों में गर्मी और उमस बनी हुई है।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। देश में मानसून (Monsoon) ने मंगलवार दोपहर तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश में एंट्री कर ली है। देश में अब तक 26 राज्यों को कवर कर लिया है। इससे पहले 24 जून को मध्य प्रदेश-गुजरात में एंट्री ली थी। इसके बाद 6 दिन अटका रहा। इससे कई राज्यों में गर्मी और उमस बनी हुई है।

पढ़ें :- यूपी में आज से सक्रिय होगा मानसून, 66 जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट

उधर, दिल्ली और उत्तर भारत के लिए राहत की खबर आ रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में करीब 1,500 किमी लंबी मानसून ट्रफ (कम दबाव की लंबी पट्टी) बनती हुई दिखाई दी है। यह उत्तरी बंगाल की खाड़ी से लेकर जम्मू-कश्मीर तक फैली हुई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मानसून ट्रफ (Monsoon Trough) बन चुकी है, लेकिन फिलहाल यह हिमालय की तलहटी (फुटहिल्स) के करीब स्थित है। यह ट्रफ धीरे-धीरे दक्षिण की ओर अपनी सामान्य स्थिति में पहुंचेगी, उत्तर भारत में बिहार, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर 1 से 4 जुलाई के बीच भारी बारिश हो सकती है।

जानें मानसून ट्रफ क्या होती है?

मानसून ट्रफ (Monsoon Trough)  कम दवाब क्षेत्र की एक लंबी पट्टी होती है, जिसे दक्षिण-पश्चिम मानसून (Southwest Monsoon) की रीढ़ माना जाता है। यह ट्रफ अरब सागर (Arabian Sea) और बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) से नमी से भरी हवाओं को भारत के अंदरूनी हिस्सों तक खींचकर लाती है। इसी वजह से देश के कई इलाकों में बारिश होती है।

पढ़ें :- यूपी के 6 जिलों में आंधी-बारिश से पेड़-पोल उखड़े, भीषण गर्मी से मिली राहत, पांच जिलों में बारिश का अलर्ट

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP Heavy Rains Alert : यूपी की इन जिलों में हुई झमाझम बारिश से सात डिग्री तक गिरा पारा, जानिए अपने जिले का पूर्वानुमान

UP Heavy Rains Alert : यूपी की इन जिलों में हुई झमाझम...

सुशासन और समावेशी विकास के साथ प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा 'नया रामपुर': सीएम योगी

सुशासन और समावेशी विकास के साथ प्रगति के नए आयाम स्थापित कर...

Moradabad News : राजीव चन्ना, बोले-BJP टिकट देगी तो लड़ूंगा 2027 का विधानसभा चुनाव, सपा में भी जानें की अटकलें

Moradabad News : राजीव चन्ना, बोले-BJP टिकट देगी तो लड़ूंगा 2027 का...

UPTET Exam 2026 : यूपीटीईटी परीक्षा देने वाले शिक्षकों को विशेष अवकाश मिलेगा, शासन ने जारी किया आदेश

UPTET Exam 2026 : यूपीटीईटी परीक्षा देने वाले शिक्षकों को विशेष अवकाश...

देश 26 राज्यों में मानसून की दस्तक, बंगाल से कश्मीर तक 1500km लंबी बनी मानसून ट्रफ, उत्तर भारत में 1 से 4 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट

देश 26 राज्यों में मानसून की दस्तक, बंगाल से कश्मीर तक 1500km...

ईश वेलफेयर फाउंडेशन ने फिर पेश की मानवता की मिशाल, पॉल मर्सी होम में सेवा-भंडारे का किया आयोजन

ईश वेलफेयर फाउंडेशन ने फिर पेश की मानवता की मिशाल, पॉल मर्सी...