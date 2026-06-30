देश 26 राज्यों में मानसून की दस्तक, बंगाल से कश्मीर तक 1500km लंबी बनी मानसून ट्रफ, उत्तर भारत में 1 से 4 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। देश में मानसून (Monsoon) ने मंगलवार दोपहर तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश में एंट्री कर ली है। देश में अब तक 26 राज्यों को कवर कर लिया है। इससे पहले 24 जून को मध्य प्रदेश-गुजरात में एंट्री ली थी। इसके बाद 6 दिन अटका रहा। इससे कई राज्यों में गर्मी और उमस बनी हुई है।

उधर, दिल्ली और उत्तर भारत के लिए राहत की खबर आ रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में करीब 1,500 किमी लंबी मानसून ट्रफ (कम दबाव की लंबी पट्टी) बनती हुई दिखाई दी है। यह उत्तरी बंगाल की खाड़ी से लेकर जम्मू-कश्मीर तक फैली हुई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, मानसून ट्रफ (Monsoon Trough) बन चुकी है, लेकिन फिलहाल यह हिमालय की तलहटी (फुटहिल्स) के करीब स्थित है। यह ट्रफ धीरे-धीरे दक्षिण की ओर अपनी सामान्य स्थिति में पहुंचेगी, उत्तर भारत में बिहार, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर 1 से 4 जुलाई के बीच भारी बारिश हो सकती है।

जानें मानसून ट्रफ क्या होती है?

मानसून ट्रफ (Monsoon Trough) कम दवाब क्षेत्र की एक लंबी पट्टी होती है, जिसे दक्षिण-पश्चिम मानसून (Southwest Monsoon) की रीढ़ माना जाता है। यह ट्रफ अरब सागर (Arabian Sea) और बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) से नमी से भरी हवाओं को भारत के अंदरूनी हिस्सों तक खींचकर लाती है। इसी वजह से देश के कई इलाकों में बारिश होती है।