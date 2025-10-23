नई मोटरसाइकिल से कल होगी लांच, दमदार मॉडल चाहने वालों की तलाश होगी खत्म, जानिए पूरी डिटेल

  1. हिन्दी समाचार
नई दिल्ली। देश की टू-व्हीलर सेगमेंट ने तेजी से रफ्तार पकड़ी है। खासकर, GST 2.0 के बाद 350cc तक की मोटरसाइकिल को खरीदना सस्ता हुआ है। ऐसे में कई कंपनियां लगातार अपने पोर्टफोलियो में इजाफा कर रही हैं। इसी कड़ी में कावासाकी ने फाइनली अपनी अपकमिंग एडवेंचर मोटरसाइकिल KLE 500 का एक वीडियो टीजर जारी कर दिया है। टीजर के मुताबिक, यह नई मोटरसाइकिल डुअल-स्पोर्ट कैपेसिटी से लैस है। कल यानी 24 अक्टूबर को कंपनी इसे पेश करने वाली है।

वीडियो में इस मोटरसाइकिल से जुड़ी कुछ बातें साफ हो गई हैं। जैसे- बाइक में 21-इंच के फ्रंट स्पोक व्हील, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन, स्प्लिट सीटें और अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट शामिल किया गया है। इसके फ्रंट में डुअल LED हेडलैंप सेटअप और एक ठीक-ठाक आकार की विंडस्क्रीन दिखाई दे रही है। मोटरसाइकिल में एक जोड़ी हैंड गार्ड भी देखे जा सकते हैं।

इस मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस की बात करें तो, ऐसी अफवाहें हैं कि इस बाइक में 500cc का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलेगा, जो एलिमिनेटर 500 में भी देखा गया है। यह इंजन 45bhp के दमदार पावर के साथ और अच्छा लो-एंड पावर जनरेट करता है। कावासाकी KLE 500 अपने ग्लोबल लाइन-अप में वर्सेस 650 से नीचे होगी, लेकिन उम्मीद है कि कीमत में मामूली अंतर होगा क्योंकि दोनों बाइक दो अलग-अलग ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। KLE 500 निश्चित रूप से 2026 में भारत आएगी।

