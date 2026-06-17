  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. पेपर लीक माफ़िया इसी सरकार की देख-रेख में फल-फूल रहा और युवाओं को खून के आंसू रुला रहा: राहुल गांधी

पेपर लीक माफ़िया इसी सरकार की देख-रेख में फल-फूल रहा और युवाओं को खून के आंसू रुला रहा: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 'Telegram Ban’-मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा। यानी चोर को पकड़ने के बजाय, पीड़ित के घर पर ताला लटका दो। लाखों छात्र सालों से Telegram पर पढ़ते हैं - नोट्स, टेस्ट सीरीज़, डिस्कशन, तैयारी। वो सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ?

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। NEET UG री-एग्जाम 21 जून को आयोजित की जा रही है। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गयी हैं। तीन मई को पेपर रद्द होने के बाद री-एग्जाम कराया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने इस बार Telegram को अस्थाई रूप से बंद कर दिया है। वहीं, इसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, क्या अगला ban WhatsApp पर लगाएंगे?

पढ़ें :- राहुल गांधी ने Gen Z से की अपील, बोले- हर युवा का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की ज़िम्मेदारी, ऐसी बने हुंकार जिसे अनसुना करना हो नामुमकिन

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ‘Telegram Ban’-मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा। यानी चोर को पकड़ने के बजाय, पीड़ित के घर पर ताला लटका दो। लाखों छात्र सालों से Telegram पर पढ़ते हैं – नोट्स, टेस्ट सीरीज़, डिस्कशन, तैयारी। वो सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ?

यह फूलप्रूफ भी नहीं है – यह देश का हर छात्र जानता है, और पेपर लीक माफ़िया भी। फिर अगला ban किसपर लगाएंगे? WhatsApp? परीक्षा के दिन छात्रों की तलाशी होगी। जेबें कैंची से काटी जाएंगी। प्रश्नपत्र वायुसेना से भेजे जाएँगे। दिखावे की कोई कमी नहीं होगी।
पर बीमारी की जड़ पर एक वार भी नहीं – क्योंकि पेपर लीक माफ़िया इसी सरकार की देख-रेख में फल-फूल रहा है, और युवाओं को खून के आंसू रुला रहा है।

उन्होंने आगे लिखा, मोदी जी-दिखावा छोड़िए। माफ़िया पर वार कीजिए, छात्र पर नहीं। ‘छात्रों की गूंज’ सुन लीजिए-वरना देश का युवा अपना हक़ लेना जानता है। बता दें कि, भारत सरकार ने NEET की दोबारा परीक्षा को लेकर भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग एप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी।

पढ़ें :- केंद्र सरकार का बड़ा फरमान, अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी कोई भी सिरप, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मुंबई में पानी का संकट गहराया, 12 साल में सबसे सूखा जून

मुंबई में पानी का संकट गहराया, 12 साल में सबसे सूखा जून

गोरखपुर में विभागों की लड़ाई में जनता का नुकसान, सड़क चौड़ीकरण ने तोड़ी 7 करोड़ की पाइपलाइन

गोरखपुर में विभागों की लड़ाई में जनता का नुकसान, सड़क चौड़ीकरण ने...

कोरिया में भाजपा नेता की दर्दनाक मौत, कार में पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, तीन की हालत गंभीर

कोरिया में भाजपा नेता की दर्दनाक मौत, कार में पेट्रोल डालकर जिंदा...

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले देशभर में तैयारियां तेज, कोलकाता बनेगा मुख्य केंद्र

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले देशभर में तैयारियां तेज, कोलकाता बनेगा मुख्य...

Bollywood: 'सीता' जलाएगी विलेन की लंका, 'Alpha' के ट्रेलर में दिखा आलिया का रौद्र रूप

Bollywood: 'सीता' जलाएगी विलेन की लंका, 'Alpha' के ट्रेलर में दिखा आलिया...

समस्तीपुर में अब सड़क की कैटेगरी तय करेगी आपके मकान का टैक्स, जानें नई दरें

समस्तीपुर में अब सड़क की कैटेगरी तय करेगी आपके मकान का टैक्स,...