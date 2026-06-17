पेपर लीक माफ़िया इसी सरकार की देख-रेख में फल-फूल रहा और युवाओं को खून के आंसू रुला रहा: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 'Telegram Ban’-मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा। यानी चोर को पकड़ने के बजाय, पीड़ित के घर पर ताला लटका दो। लाखों छात्र सालों से Telegram पर पढ़ते हैं - नोट्स, टेस्ट सीरीज़, डिस्कशन, तैयारी। वो सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ?
नई दिल्ली। NEET UG री-एग्जाम 21 जून को आयोजित की जा रही है। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गयी हैं। तीन मई को पेपर रद्द होने के बाद री-एग्जाम कराया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने इस बार Telegram को अस्थाई रूप से बंद कर दिया है। वहीं, इसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि, क्या अगला ban WhatsApp पर लगाएंगे?
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ‘Telegram Ban’-मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा। यानी चोर को पकड़ने के बजाय, पीड़ित के घर पर ताला लटका दो। लाखों छात्र सालों से Telegram पर पढ़ते हैं – नोट्स, टेस्ट सीरीज़, डिस्कशन, तैयारी। वो सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ?
‘Telegram Ban’ – मोदी सरकार का पेपर लीक रोकने का नया नुस्खा।
यानी चोर को पकड़ने के बजाय, पीड़ित के घर पर ताला लटका दो।
लाखों छात्र सालों से Telegram पर पढ़ते हैं – नोट्स, टेस्ट सीरीज़, डिस्कशन, तैयारी। वो सुविधा छीन लेना पेपर लीक का समाधान कैसे हुआ?
पढ़ें :- NEET री-एग्जाम से पहले भारत में टेलीग्राम बंद, 22जून तक एप काम नहीं करेगा
और यह फूलप्रूफ भी नहीं है… https://t.co/LkiRN1oLTj
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 17, 2026
यह फूलप्रूफ भी नहीं है – यह देश का हर छात्र जानता है, और पेपर लीक माफ़िया भी। फिर अगला ban किसपर लगाएंगे? WhatsApp? परीक्षा के दिन छात्रों की तलाशी होगी। जेबें कैंची से काटी जाएंगी। प्रश्नपत्र वायुसेना से भेजे जाएँगे। दिखावे की कोई कमी नहीं होगी।
पर बीमारी की जड़ पर एक वार भी नहीं – क्योंकि पेपर लीक माफ़िया इसी सरकार की देख-रेख में फल-फूल रहा है, और युवाओं को खून के आंसू रुला रहा है।
उन्होंने आगे लिखा, मोदी जी-दिखावा छोड़िए। माफ़िया पर वार कीजिए, छात्र पर नहीं। ‘छात्रों की गूंज’ सुन लीजिए-वरना देश का युवा अपना हक़ लेना जानता है। बता दें कि, भारत सरकार ने NEET की दोबारा परीक्षा को लेकर भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग एप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी।