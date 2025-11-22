  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. हिंदू बनकर शादी करने वाले युवक को पुलिस ने भेजा जेल

हिंदू बनकर शादी करने वाले युवक को पुलिस ने भेजा जेल

हिंदू बनकर शादी करने वाले युवक को पुलिस ने भेजा जेल

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज::  धर्म छुपाकर शादी करने और बाद में पत्नी पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में सोनौली पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है।

पढ़ें :- “सोनौली में विवाहित महिला की संदिग्ध मौत पर बवाल,मायके पक्ष की रैली—कड़ी कार्रवाई की मांग तेज”

पीड़िता ने 18 नवंबर को दी गई तहरीर में आरोप लगाया था कि लगभग नौ वर्ष पूर्व क्षेत्र के ही एक युवक ने खुद को हिंदू बताकर उससे विवाह किया। बाद में संदेह होने पर जब उसकी वास्तविक पहचान का खुलासा हुआ, तो वह मानसिक रूप से आहत हो गई। आरोप है कि शादी के बाद पति शाहनवाज़, ससुर, देवर सहित परिवार के अन्य सदस्य उस पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगे।

तहरीर में यह भी उल्लेख है कि धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर उसे गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी जाती थी। पीड़िता ने कुछ रिश्तेदारों पर अनुचित व्यवहार और प्रलोभन देने के आरोप भी लगाए हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पति सहित पाँच लोगों के खिलाफ मारपीट, धमकी, धोखाधड़ी एवं धार्मिक स्वतंत्रता के हनन जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

कोतवाल अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी शाहनवाज़ को शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

पढ़ें :- जवानों को योगाभ्यास के माध्यम से स्वस्थ और निरोग जीवन के लिए किया जागरूक

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

“सोनौली में विवाहित महिला की संदिग्ध मौत पर बवाल,मायके पक्ष की रैली—कड़ी कार्रवाई की मांग तेज”

“सोनौली में विवाहित महिला की संदिग्ध मौत पर बवाल,मायके पक्ष की रैली—कड़ी...

हिंदू बनकर शादी करने वाले युवक को पुलिस ने भेजा जेल

हिंदू बनकर शादी करने वाले युवक को पुलिस ने भेजा जेल

जवानों को योगाभ्यास के माध्यम से स्वस्थ और निरोग जीवन के लिए किया जागरूक

जवानों को योगाभ्यास के माध्यम से स्वस्थ और निरोग जीवन के लिए...

सपा जिन विधानसभा में 2024 में जीत हासिल की थी जीत, वहां पर 50 हजार वोट काटने की तैयारी...अखिलेश यादव का बड़ा आरोप

सपा जिन विधानसभा में 2024 में जीत हासिल की थी जीत, वहां...

केशव मौर्य ने इंडिया गठबंधन को SIR के मुद्दे पर घेरा, कहा-मोहब्बत की दुकान हो चुकी है दीवालिया

केशव मौर्य ने इंडिया गठबंधन को SIR के मुद्दे पर घेरा, कहा-मोहब्बत...

सोनौली में नेताजी की जयंती पर उमड़ा सपा कार्यकर्ताओं का सैलाब, मुलायम सिंह यादव को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि

सोनौली में नेताजी की जयंती पर उमड़ा सपा कार्यकर्ताओं का सैलाब, मुलायम...