  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. महागठबंधन की राजनीति केवल कुर्सी और सत्ता के मोह तक सीमित, बिहार की जनता ने बार-बार ऐसे स्वार्थी गठबंधनों को है नकारा: धर्मेंद्र प्रधान

महागठबंधन की राजनीति केवल कुर्सी और सत्ता के मोह तक सीमित, बिहार की जनता ने बार-बार ऐसे स्वार्थी गठबंधनों को है नकारा: धर्मेंद्र प्रधान

केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता धर्मेंंद्र प्रधान  (Dharmendra Pradhan) ने सोशल मीडिया एक्स पर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, बिहार विधानसभा चुनाव के निमित्त एनडीए दलों की सूची जारी हो चुकी है, जो हमारे एकजुट, सशक्त और विकसित बिहार के साझा संकल्प को दर्शाती है। एनडीए विकास, सुशासन और स्थिरता की गारंटी है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Bihar Elections 2025: बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख में महज एक दिन बचा है। इसके बाद भी वहां पर सीट बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। इसको लेकर भाजपा के नेताओं की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि, महागठबंधन के लोग एक साथ होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदरखाने भारी मतभेदों से जूझ रहे हैं।

पढ़ें :- NDA की आंधी बिहार में चल रही है और महागठबंधन कहीं नज़र नहीं आ रहा : केशव मौर्य

केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता धर्मेंंद्र प्रधान  (Dharmendra Pradhan) ने सोशल मीडिया एक्स पर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, बिहार विधानसभा चुनाव के निमित्त एनडीए दलों की सूची जारी हो चुकी है, जो हमारे एकजुट, सशक्त और विकसित बिहार के साझा संकल्प को दर्शाती है। एनडीए विकास, सुशासन और स्थिरता की गारंटी है।

वहीं दूसरी ओर महागठबंधन है-जिनकी राजनीति केवल कुर्सी और सत्ता के मोह तक सीमित है। वे एक साथ होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदरखाने भारी मतभेदों से जूझ रहे हैं। जनता सब देख रही है कि इन लोगों के लिए बिहार केवल राजनीतिक सौदेबाज़ी का मैदान है, न कि सेवा का संकल्प।

महागठबंधन की नीयत जनता की भलाई पर नहीं, बल्कि अपने विशुद्ध राजनीतिक स्वार्थ, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की जड़ों को और गहराई तक फैलाने पर आधारित है। बिहार की जनता ने बार-बार ऐसे स्वार्थी गठबंधनों को नकारा है और इस बार भी एनडीए के विकासमूलक एजेंडे के साथ एक नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी।

 

पढ़ें :- सीट बंटवारे से पहले तेजस्वी यादव ने राघोपुर से किया नामांकन, कहा-हम भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं राज्य
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने यौन उत्पीड़न मामले में वार्डन को पद से हटाया, सहायक निलंबित

साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने यौन उत्पीड़न मामले में वार्डन को पद से...

SpiceJet Chhath-Diwali Flights : स्पाइसजेट ने छठ-दिवाली के लिए शुरू की नई उड़ानें , परदेस से घर लौटना अब और आसान

SpiceJet Chhath-Diwali Flights : स्पाइसजेट ने छठ-दिवाली के लिए शुरू की नई...

कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूल और कॉलेज में RSS की गतिविधियां होंगी बैन

कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूल और कॉलेज में RSS की...

पाकिस्तान ने लगाया बड़ा आरोप, रक्षामंत्री ख्वाजा ने कहा तालिबान भारत की ओर से लड़ रहा है प्रॉक्सी युद्ध

पाकिस्तान ने लगाया बड़ा आरोप, रक्षामंत्री ख्वाजा ने कहा तालिबान भारत की...

गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़ पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा, जानें वजह?

गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़ पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा, जानें...

Train Travel Blanket Cover : अब ट्रेन यात्रा में कंबल के साथ मिलेगा कवर , शुरू हुआ जयपुर से पायलट प्रॉजेक्ट

Train Travel Blanket Cover : अब ट्रेन यात्रा में कंबल के साथ...