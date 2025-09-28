करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के लिए पीएम ने कि बड़ी घोषणा, मृतकों के परिजनों के मिलेंगे दो-दो लाख रुपए

नई दिल्ली। करूर में हुए भगदड़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने बड़ी घोषणा कि है। भगदड़ में मारे गए 39 लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (Prime Minister’s National Relief Fund) से दो-दो लाख रुपए देने की घोषण की है। पीएम मोदी ने इस दुखद घटना में घायल हुए लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए की राशि देने की भी घोषणा की है।

एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के करूर (Karur of Tamil Nadu) में एक राजनीतिक रैली में दुर्भाग्यपूर्ण घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले शनिवार को, प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के करूर में टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय ()TVK chief and actor Vijay की सार्वजनिक रैली के दौरान भगदड़ में जान गंवाने वालों पर संवेदना व्यक्त की थी। उन्होंने घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। “तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी पीड़ितों के परिवारों को दस-दस लाख रुपए और अस्पतालों में इलाज करा रहे लोगों को एक-एक लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। सीएम स्टालिन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस बीच तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन (Tamil Nadu BJP president Nainar Nagendran) रविवार को करूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंचे, जहां भगदड़ में घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं पोस्टमॉर्टम के बाद पीड़ितों के शव उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। भाजपा ने अगले दो दिनों तक तमिलनाडु में पार्टी के सभी कार्यक्रमों को रद्द करने का भी आह्वान किया है।