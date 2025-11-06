समाज की दिशा तय करता है प्रोफेशनल वर्ग : सहजानंद राय

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज। जिला पंचायत सभागार में गुरुवार को आयोजित भव्य प्रोफेशनल सम्मेलन में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े शिक्षाविद, चिकित्सक, अधिवक्ता, इंजीनियर, उद्यमी और अन्य प्रोफेशनल वर्ग के लोगों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने संगठन की दिशा, उद्देश्य और समाज में प्रोफेशनल वर्ग की भूमिका पर विस्तार से मार्गदर्शन देते हुए कहा कि “संगठन तभी सशक्त बनता है जब उसमें हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी हो।”

उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल वर्ग समाज का बौद्धिक स्तंभ है। इस वर्ग की सोच, निष्ठा और कर्मशीलता ही देश को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाती है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी ऊर्जा जनसेवा और राष्ट्रनिर्माण में लगाएं।

सहजानंद राय ने यह भी कहा कि संगठन का उद्देश्य केवल राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संजय पांडेय ने की। उन्होंने कहा कि प्रोफेशनल सम्मेलन से संगठन को नई दिशा और गति मिलती है। इससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद और समझ मजबूत होती है।

इस अवसर पर पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह, पूर्व विधायक शिवेंद्र सिंह चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष समीर त्रिपाठी, कार्यक्रम संयोजक राकेश गुप्ता, अरुण शुक्ल, परदेशी रविदास, जिला महामंत्री बबलू यादव, अजय कुमार श्रीवास्तव, संतोष सिंह, गोलू सिंह, अरुणेश शुक्ल, आशीष कसौधन, नरेंद्र खरवार, बैजनाथ पटेल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट