जनता ने जंगल राज और तुष्टिकरण की राजनीति को किया खारिज- गृहमंत्री अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रदर्शन की सराहना की। इस जीत को उन्होने विकसित बिहार के लिए जनादेश बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मतदाताओं ने जंगल राज और तुष्टिकरण की राजनीति को खारिज कर दिया है। शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि परिणाम लोगों की प्रदर्शन-उन्मुख शासन के प्रति बढ़ती प्राथमिकता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में उनके विश्वास को दर्शाते हैं।

By Satish Singh 
Updated Date

पढ़ें :- यह सुशासल, विकास और लोक कल्याण की जीत है- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

गृह​मंत्री अमित शाह ने अभियान के दौरान उनके प्रयासों के लिए सभी संगठनात्मक स्तरों पर भाजपा और एनडीए कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह हर उस बिहारी की जीत है जो विकसित बिहार में विश्वास करता है। शाह ने कहा कि जंगलराज और तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों को चाहे वे किसी भी वेश में आएं, लूटने का मौका नहीं मिलेगा। जनता अब केवल प्रदर्शन की राजनीति के आधार पर अपना जनादेश देती है। उन्होंने एनडीए नेतृत्व को बधाई देते हुए कहा कि मैं नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और एनडीए के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। मैं बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं। जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से यह परिणाम हासिल किया। मतदाताओं खासकर महिलाओं को आश्वस्त करते हुए शाह ने कहा कि एनडीए सरकार नई प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि मैं बिहार के लोगों और खासकर हमारी माताओं और बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने एनडीए को आशा और विश्वास के साथ जो जनादेश दिया है, उसे मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार और भी अधिक समर्पण के साथ पूरा करेगी।

