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सीएम ममता और जनता के बीच परिवार जैसा रिश्ता, मेयर फिरहाद हकीम ने कहा भाजपा सांप्रदायिक पार्टी

तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने सोमवार को एक चुनावी अभियान की अगुवाई की, जिसमें उन्होंने सत्ताधारी पार्टी की ज़बरदस्त जीत का पूरा भरोसा जताया। हकीम ने कहा कि मुख्यमंत्री और स्थानीय लोगों के बीच इतना गहरा रिश्ता है कि वोटर उन्हें अपने ही परिवार का सदस्य मानते हैं।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने सोमवार को एक चुनावी अभियान की अगुवाई की, जिसमें उन्होंने सत्ताधारी पार्टी की ज़बरदस्त जीत का पूरा भरोसा जताया। हकीम ने कहा कि मुख्यमंत्री और स्थानीय लोगों के बीच इतना गहरा रिश्ता है कि वोटर उन्हें अपने ही परिवार का सदस्य मानते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए फिरहाद हकीम ने कहा कि विपक्षी पार्टियां जितना ज़ोरदार प्रचार करना चाहें, कर लें। हम जनता से मिलेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। ममता बनर्जी भवानीपुर की बेटी जैसी हैं। हर कोई मानता है कि ममता बनर्जी उनके अपने परिवार की सदस्य हैं। इसलिए, जब ममता बनर्जी आती हैं, तो लोगों को लगता है कि उनका अपना कोई आया है और कोई भी वोट इधर-उधर नहीं जाएगा। सारे वोट ममता बनर्जी को ही मिलेंगे।

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पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के आने के बारे में फिरहाद हकीम ने कहा कि बंगाल में इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। BJP एक सांप्रदायिक पार्टी है और वे भी एक सांप्रदायिक पार्टी हैं। हम जनता के साथ हैं। रविवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने घोषणा की कि उनकी पार्टी, हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन करके, पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने कहा कि मैं 25 मार्च को कोलकाता में हुमायूं कबीर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। इससे पहले गुरुवार को आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के संस्थापक और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने कहा था कि उनकी पार्टी, 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

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