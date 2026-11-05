‘रामायण’ पार्ट 2 की रिलीज डेट बदली, अब दिवाली 2028 में सिनेमाघरों में देगी दस्तक

नई दिल्ली। फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने साफ किया कि ‘रामायण’ (Ramayana) का दूसरा पार्ट अब दिवाली 2028 में रिलीज होगा। पहले इसे दिवाली 2027 (Diwali 2027) में रिलीज करने की योजना थी। फिल्म के एंड क्रेडिट्स में भी दूसरे पार्ट की रिलीज डेट दिवाली 2028 (Diwali 2028) बताई गई है। मल्होत्रा ​​ने यह भी कन्फर्म किया है कि दूसरा पार्ट, जो पहले 2027 में रिलीज़ होने वाला था, अब दिवाली 2028 (Diwali 2028) में थिएटर में आएगा, जिससे टीम को कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए एक और साल मिल जाएगा।

हालांकि मेकर्स ने नितेश तिवारी की इस बड़ी कहानी को दो-पार्ट के फॉर्मेट में बनाने का फैसला किया है, लेकिन पहली फिल्म को ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा मिलता है, इस पर प्लान बदल सकता है। मल्होत्रा ​​ने यह भी कन्फर्म किया है कि दूसरा पार्ट, जो पहले 2027 में रिलीज़ होने वाला था, अब दिवाली 2028 (Diwali 2028) में थिएटर में आएगा, जिससे टीम को कहानी को स्क्रीन पर लाने के लिए एक और साल मिल जाएगा।

जिन लोगों ने इस एपिक का पहला पार्ट थिएटर में देख लिया है , उनके लिए एंड क्रेडिट्स से कन्फर्म हो गया है कि दूसरा पार्ट अगले साल आएगा। पहली फिल्म की रिलीज़ से पहले एक इंटरव्यू में मल्होत्रा ​​ने कहा कि पहले तो आइडिया यह था कि अब जब दुनिया में इतना एक्साइटमेंट है, तो हम थोड़ा और समय लेना चाहते हैं ताकि जब हम ग्रैंड फिनाले पेश करें, तो हमारे पास पार्ट वन जैसा करने के लिए थोड़ा और समय हो।

उन्होंने आगे कहा कि मुझे सच में लगता है कि इस साइज़ की फ़िल्म के साथ न्याय करने के लिए हमें उस एक्स्ट्रा साल की ज़रूरत है। जब आप पार्ट 2 देखेंगे, तो वह पूरी तरह से एक अलग कहानी होगी। हम जल्दबाज़ी में काम नहीं करना चाहते थे या खुद से आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। हम फिनाले को सबसे शानदार तरीके से पेश करना चाहते हैं जिसकी वह हकदार है।

मल्होत्रा ​​ने कहा कि पार्ट 1 पर दर्शकों का रिस्पॉन्स यह तय करने में अहम भूमिका निभाएगा कि आगे और कुछ देखने को मिलेगा या नहीं। प्रोड्यूसर ने यह भी बताया कि टीम ने पहली फिल्म के दो वर्जन पहले ही बना लिए हैं, जिनमें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए अलग-अलग रनिंग टाइम और तरीके हैं। इनमें से एक खास तौर पर अंग्रेजी बोलने वाले दर्शकों के लिए लिखा गया था, जिसमें कहानी को दिखाने के तरीके में बदलाव किए गए थे। उन्होंने कहा कि टीम अगले पार्ट के अलग-अलग वर्शन बनाने से बचना चाहेगी, और डायरेक्टर नितेश तिवारी भी एक ही वर्शन पर टिके रहना पसंद करेंगे। हालांकि, ऐसा होता है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि फिल्म को मार्केट में कैसा फीडबैक मिलता है।