पत्रकारपुरम् में 14 से 24 सितंबर तक होगा श्री गणेश महोत्सव, रोजाना होंगे धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम

लखनऊ। गोमती नगर स्थित पत्रकारपुरम् में इस वर्ष श्री गणेश महोत्सव-2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा। गणेश पूजा पत्रकारपुरम् समिति एवं समस्त भक्तगणों की ओर से आयोजित यह महोत्सव 14 सितंबर से 24 सितंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठानों के साथ विभिन्न सांस्कृतिक और भक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

महोत्सव की शुरुआत 14 सितंबर, सोमवार को मूर्ति स्थापना के साथ होगी। इसी दिन यशू उज्जैनी की प्रस्तुति भी होगी। 15 सितंबर को शशिराज और क्रान्ति माला के बीच जवाबी कीर्तन का आयोजन होगा। 16 सितंबर को लखनऊ के शिवम छलिया अपनी प्रस्तुति देंगे।

इसी क्रम में 17 सितंबर को नृत्य नाटिका ‘नृत्य सोपान’, 18 सितंबर को शाहजहांपुर के दीपक महाकाल, 20 सितंबर को मथुरा के सुजीत अलबेला और 21 सितंबर को कोलकाता के नटराजन की प्रस्तुति होगी। वहीं 22 सितंबर को सपना के नेतृत्व में डांडिया कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। महोत्सव के अंतिम सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में 24 सितंबर को राहुल झमाझम की प्रस्तुति होगी।

महोत्सव के दौरान प्रतिदिन प्रातः 10 बजे और सायं 7 बजे आरती होगी, जबकि रात्रि 11 बजे शयन आरती का आयोजन किया जाएगा। इससे क्षेत्र में पूरे महोत्सव के दौरान भक्तिमय वातावरण बना रहेगा। महोत्सव का समापन 25 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे हवन एवं गणेश प्रतिमा विसर्जन के साथ होगा। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। श्री गणेश महोत्सव का आयोजन सहारा प्लाजा, पत्रकारपुरम् चौराहा, गोमती नगर, लखनऊ में किया जाएगा। आयोजन के संरक्षक राम सागर यादव हैं। समिति ने श्रद्धालुओं से महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करने की अपील की है।