  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार सहित अन्य को भेजा नाेटिस

धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार सहित अन्य को भेजा नाेटिस

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान धर्म परिवर्तन का गैरकानूनी निषेध अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली जयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर राजस्थान सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह नोटिस जारी किया है। मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कानून की विधायी क्षमता और संवैधानिक सीमाओं के संदर्भ में अतिरेक जैसे मुद्दे उठाए हैं।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजस्थान धर्म परिवर्तन का गैरकानूनी निषेध अधिनियम, 2025 (The Rajasthan Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2025) की वैधता को चुनौती देने वाली जयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसाइटी (Jaipur Catholic Welfare Society) की याचिका पर राजस्थान सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह नोटिस जारी किया है। मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कानून की विधायी क्षमता और संवैधानिक सीमाओं के संदर्भ में अतिरेक जैसे मुद्दे उठाए हैं।

पढ़ें :- केरल सरकार ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा- डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए नहीं है सही

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस याचिका को पहले से लंबित समान याचिकाओं के साथ टैग कर दिया है। इससे पहले तीन नवंबर को सुप्रीम कोर्ट राजस्थान में लागू अवैध धार्मिक धर्मांतरण (Illegal religious conversions) के खिलाफ कानून के कई प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हुआ था। सितंबर में भी शीर्ष अदालत ने विभिन्न राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों (anti-conversion laws) पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर राज्यों का रुख जानना चाहा था, जो दर्शाता है कि यह मुद्दा शीर्ष अदालत में विचाराधीन है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार सहित अन्य को भेजा नाेटिस

धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार सहित अन्य को भेजा...

23वें वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन भारत के साथ नए समझौतों को देना चाहते है अंतिम रूप

23वें वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन भारत के साथ नए...

Google के सीईओ सुंदर पिचाई ने AI को लेकर दी ये चेतावनी, बोले-इस पर 'आंख मूंद' कर नहीं करें भरोसा

Google के सीईओ सुंदर पिचाई ने AI को लेकर दी ये चेतावनी,...

सोने के आयात ने व्यापार घाटे को सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया, माल निर्यात में 12% की गिरावट

सोने के आयात ने व्यापार घाटे को सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा...

चीन भी एक समय भयंकर धुंध से रहा था जूझ, भारत को चीन से सीखना चाहिए सबक

चीन भी एक समय भयंकर धुंध से रहा था जूझ, भारत को...

केरल सरकार ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा- डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए नहीं है सही

केरल सरकार ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कहा-...