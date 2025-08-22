सच्चाई यही है कि आज BJP और चुनाव आयोग मिलकर आपका वोट कर रहे चोरी : राहुल गांधी

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी व तेजस्वी यादव की मतदाता अधिकार यात्रा जारी है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने कहा, आज नरेंद्र मोदी बिहार के गयाजी गए और SIR की बात करने लगे। लेकिन कर्नाटक की महादेवापुरा विधानसभा में जो एक लाख फर्जी वोट निकले, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में कुछ नहीं कहा। सच्चाई यही है कि आज BJP और चुनाव आयोग मिलकर, आपका वोट चोरी कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा, आज एक व्यक्ति ने मुझसे कहा-मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है, लेकिन अब चुनाव आयोग मेरा वोट काट रहा है। मैंने उनसे पूछा कि आप किस पार्टी को वोट देते हैं। जवाब आया- कांग्रेस। यही कारण है कि उनका वोट काटा जा रहा है। संविधान में लिखा है-देश के सभी लोग एक समान हैं। कोई किसी भी जाति या धर्म का हो, संविधान ने एक व्यक्ति को एक वोट दिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग मिलकर, आपसे आपका वोट छीन रहे हैं, संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने आगे कहा, नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। पहले हमारे लाखों युवा सेना में जाते थे। वे देश की रक्षा करते थे, उन्हें पेंशन मिलती थी, उनकी रक्षा होती थी। आज एक अग्निवीर का हाथ चला गया है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं की जा रही है। उसे नौकरी से हटा दिया गया है, घर भेज दिया गया है। BJP और चुनाव आयोग मिलकर आपका वोट चोरी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपकी आवाज संविधान में है, आपके वोट में है। यहां पर इन्होंने लाइट काट दी, ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाएगी, लेकिन अंधेरे में आवाज बंद नहीं होती, आवाज सुनाई देती है। महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक में वोट चोरी किया, अब ये बिहार में वोट चोरी करना चाहते हैं। वोट चोर याद रखें- हम एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे।