  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. ‘US के पास हथियारों की कमी नहीं, हम बड़ी जीत के लिए तैयार हैं…’ ट्रंप का ईरान से युद्ध के बीच बड़ा बयान

‘US के पास हथियारों की कमी नहीं, हम बड़ी जीत के लिए तैयार हैं…’ ट्रंप का ईरान से युद्ध के बीच बड़ा बयान

US-Iran conflict : सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने अपने पड़ोसी व खड़ी देशों में स्थिति अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कहर बरपाया है। इन हमलों में कई अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। अब आशंका जतायी जा रही है कि ईरान सीधे तौर पर अमेरिका पर हमला बोल सकता है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी नहीं है और वह एक बड़ी जीत के लिए तैयार हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

US-Iran conflict : सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने अपने पड़ोसी व खड़ी देशों में स्थिति अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कहर बरपाया है। इन हमलों में कई अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। अब आशंका जतायी जा रही है कि ईरान सीधे तौर पर अमेरिका पर हमला बोल सकता है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी नहीं है और वह एक बड़ी जीत के लिए तैयार हैं।

पढ़ें :- खाड़ी देशों के बाद अब अमेरिका पर होगा ईरान का सीधा हमला! US इंटेलिजेंस ने दी चेतावनी

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा, ‘यूनाइटेड स्टेट्स के हथियारों का स्टॉक, मीडियम और अपर मीडियम ग्रेड पर, कभी इतना ज़्यादा या बेहतर नहीं रहा – जैसा कि आज मुझे बताया गया, हमारे पास इन हथियारों की लगभग अनलिमिटेड सप्लाई है। सिर्फ़ इन सप्लाई (जो दूसरे देशों के सबसे अच्छे हथियारों से बेहतर हैं!) का इस्तेमाल करके युद्ध “हमेशा के लिए” और बहुत कामयाबी से लड़े जा सकते हैं। सबसे ऊंचे लेवल पर, हमारे पास अच्छी सप्लाई है, लेकिन हम वहां नहीं हैं जहां हम होना चाहते हैं। हमारे लिए बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड के हथियार बाहरी देशों में जमा हैं।’

Image

उन्होंने आगे लिखा, ‘सुस्त जो बाइडेन ने अपना सारा समय और हमारे देश का पैसा, यूक्रेन के पी.टी. बरनम (ज़ेलेंस्की!) को सब कुछ दे दिया – सैकड़ों अरबों डॉलर की कीमत। और, जबकि उन्होंने इतना सारा सुपर हाई एंड मुफ़्त में दे दिया (मुफ़्त!), उन्होंने इसे बदलने की ज़हमत नहीं उठाई। खुशकिस्मती से, मैंने अपने पहले टर्म में मिलिट्री को फिर से बनाया, और ऐसा करना जारी रख रहा हूं। यूनाइटेड स्टेट्स के पास स्टॉक है, और वह बड़ी जीत के लिए तैयार है!!! इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।’

पढ़ें :- ईरान में खामेनेई की मौत के बाद कौन बनेगा सुप्रीम लीडर? ये कट्टरपंथी कमांडर ले सकता है उनका स्थान
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

CBSE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा टालने का किया फैसला, नई तारीखों का जल्द होगा ऐलान

CBSE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा टालने का किया फैसला,...

मोदी सरकार की अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर चुप्पी तटस्थता नहीं बल्कि कर्तव्यहीनता है, सोनिया गांधी का बड़ा हमला

मोदी सरकार की अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर चुप्पी तटस्थता नहीं...

'US के पास हथियारों की कमी नहीं, हम बड़ी जीत के लिए तैयार हैं...' ट्रंप का ईरान से युद्ध के बीच बड़ा बयान

'US के पास हथियारों की कमी नहीं, हम बड़ी जीत के लिए...

खाड़ी देशों के बाद अब अमेरिका पर होगा ईरान का सीधा हमला! US इंटेलिजेंस ने दी चेतावनी

खाड़ी देशों के बाद अब अमेरिका पर होगा ईरान का सीधा हमला!...

Israel-Iran War: बहरीन के किंग और सऊदी के क्राउन प्रिंस को पीएम मोदी ने किया फोन, तनाव पर की चर्चा

Israel-Iran War: बहरीन के किंग और सऊदी के क्राउन प्रिंस को पीएम...

Middle East War : अमेरिकी हमले में खामेनेई की पत्नी मंसूरेह खोजस्तेह की भी मौत

Middle East War : अमेरिकी हमले में खामेनेई की पत्नी मंसूरेह खोजस्तेह...