पाकिस्तान और पीओके में, जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद किया वह हम सबके लिए गौरव का विषय : राजनाथ सिंह

नई दिल्ली। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO भवन में राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि, हमारी armed forces ने, कल जो कार्रवाई की है, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। पाकिस्तान और PoK में, जिस तरह से हमारी armed forces ने terror camps को नेस्तनाबूद किया है, वह हम सबके लिए गर्व का विषय है।

Quality की क्या भूमिका होती है, यह क्या role अदा करती है, इसका एक नमूना हमने कल देखा। जिस precision के साथ, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ execute किया गया, वह सराहनीय हैं। इसमें 9 terrorist camps तबाह हुए, और अच्छी-ख़ासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को, किसी भी innocent को नुकसान पहुंचाए बिना, minimum collateral damage के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए सम्भव हो पाया, क्योंकि हमारी formidable and professionally trained Armed forces के पास, equipment भी high quality के थे।

रक्षामंत्री ने कहा, 2014 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारी सरकार आने के बाद, प्रधानमंत्री जी ने हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान किया। उन्होंने शुरुआत में ही, Defence Production Sector के empowerment पर विशेष बल दिया। उन्होंने जो सूत्र दिया, उसके पीछे की philosophy थी, ‘Defence Sovereignty’ की। Public sector के development के पीछे हमारा एक उद्देश्य यह भी रहा है, कि एक Healthy Competitive Private Defence Ecosystem का विकास किया जाए, जो अपनी quality के माध्यम से देश की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाए।

उन्होंने आगे कहा, आज की दुनिया में सिर्फ product नहीं, बल्कि एक मजबूत brand value ज़रूरी है। जब market में asymmetric information फैली होती है, तब consumer भ्रमित हो जाता है। ऐसे में वही brand सफल होता है, जो consistent quality और reliability का भरोसा देता है। यही कारण है कि हमें Indian Defence industry को एक strong, और trusted brand बनाना होगा। इस संदर्भ में, आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण अपील करने आया हूं। यह अपील है एक मजबूत world leading और State of the art “Brand INDIA” का निर्माण। ताकि दुनिया की defence market में, products को लेकर, जब countries के मन में doubt हो, तो वह Brand India को choose करें। “Whenever in doubt, go for India”, यह हमारी USP होनी चाहिए।

रक्षामंत्री ने आगे कहा, भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में, कोई भी हद हमारे लिए बांधा नहीं बनेगी, इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। ऐसे responsible responses के लिए हम आगे भी पूरी तरह तैयार हैं। और यदि हमारी यह तैयारी बनी हुई है, तो इसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल है। भारत का यह expanding defence industrial universe, भारत को एक अभूतपूर्व संबल प्रदान कर रहा है।