यूपी में फिलहाल बारिश में लगा ब्रेक, प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में हो सकती है बरसात

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में बरसात में ब्रेक लग गया है ऐसे कायास लगाये जा रहें हैं। हलाकि प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में गरज-चमक के साथ हल्की बरसात या बूंदाबांदी हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र ने बताया कि इधर प्रदेश में भारी बारिश होने के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 20 अगस्त तक किसी भी प्रभावी वर्षा की संभावना नहीं है। इसके बाद बरसात होने के आसार हैं।

आईएमडी बताया है कि मॉनसून द्रोणी अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर खिसकती है, तो हिमालय के तराई क्षेत्रों और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश कम हो जाती है। हालांकि, नए मौसम तंत्रों के बनने और मॉनसून की रेखा के वापस सामान्य स्थिति में आने पर ही प्रभावी बारिश का दौर फिर से शुरू होगा। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 अगस्त के बाद राज्य में फिर से बरसात होने के अनुमान हैं। फिलहाल अभी प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होती दिख सकती है।​