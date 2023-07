एक बच्चा था जो अपनी सभी परीक्षाओं में फेल हो गया फिर उसका नाम बदलने के बारे में सोचा गया...जेपी नड्डा का विपक्षी दलों पर तंज

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने भाजपा (BJP) के संसदीय दल की बैठक में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नए नाम INDIA पर निशाना साधते हुए और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडियन है लेकिन सिर्फ इंडिया नाम रखने से इंडिया नहीं हो जाता।

पीएम मोदी के इस बयान के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। विपक्षी दलों के नेता पीएम मोदी के इस बयान का पलटवार कर रहे हैं। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (BJP National President JP Nadda) ने ट्वीट कर लिखा है कि, ‘एक बच्चा था जो अपनी सभी परीक्षाओं में फेल हो गया। उसके सहपाठी और पड़ोसी उससे नफरत करते थे। इसलिए माता-पिता ने उनकी धारणा बदलने के लिए उनका नाम बदलने के बारे में सोचा। क्या मामला I.N.D.I.A जैसा नहीं है’?

There was a child who failed in all his exams.

He was hated by his classmates and neighbours.

So the parents thought of changing his name to change his perception.

Isn’t the case similar to that of I.N.D.I.A?

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) July 25, 2023