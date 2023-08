Benefits of Star Anise or Star: बिरयानी में जायके का तड़का लगाने वाले चक्रफूल या फिर स्टार को खाने को होते हैं सेहत को ये फायदें

Benefits of Star Anise or Star: कीचन में मौजूद तमाम मसालों के अपने फायदें होते है। जो खाने द्वारा हमारे शरीर में जाकर किसी न किसी तरह से फायदे पहुंचाते है। ऐसा ही एक मसाला है चक्रफूल या फिर स्टार (Star Anise or Star)।

आमतौर पर इस मसाले का इस्तेमाल बिरयानी और नॉनवेज में किया जाता है। इससे इसके स्वाद में चार चांद लग जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे इसे खाने के क्या फायदें होते है।

एक शोध के मुताबिक चक्रफूल (Star Anise or Star) पाचन से संबंधित दिक्कतों को दूर करता है। गैस की समस्या में आराम पहुंचाता है। साथ ही पाचन तंत्र में सुधार करता है। इसके अलावा खतरनाक फफूंद और जीवाणु के विकास को रोकता है।

चक्रफूल (Star Anise or Star) में हाई लेवल का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कणों से बचाकर रखता है। चक्रफूल कैंसर, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसे रोगो के होने के रिस्क को कम कर सकता है।

चक्रफूल (Star Anise or Star) में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाये जाते है। यह शरीर में सूजन को कम करता है गठिया और दिल से संबंधित रोगो के जोखिम को कम करता है। चक्र फूल पाचन को दुरुस्त रखता है।

साथ ही इम्युनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। चक्रफूल खांसी और अस्थमा जैसी सांस के रोगों के संक्रमण को दूर करता है। इसमें एक्सपेक्टोरेंट गुण मौजूद होते हैं, जो सांस की नली में बलगम दूर कर खांसी की समस्या में राहत देता है।