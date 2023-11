These things are harmful for the skin: खूबसूरती की दुश्मन है ये खाने वाली चीजें, तुरंत खाना छोड़ दें

These things are harmful for the skin: हम जो भी खाते है उसका सीधा असर हमारी सेहत और चेहरे पर नजर आता है। अगर हम हल्का और हेल्दी भोजन करते हैं तो चेहरे पर ग्लो और हेल्दी लाइफ रहती है। वहीं अगर फास्ट फूड, अधिक तेल मसाले वाला खाना खाते हैं तो चेहरे पर मुहांसे और अन्य दिक्कतें हो सकती है।

खराब लाइफ स्टाईल और खान पान से वक्त से पहले ही झुर्रियां दिखने लगती है वक्त से पहले उम्र का असर नजर आने लगता है। कई लोगो को फ्राइड फ्रूड्स खाने के शौंकीन होते है। पर क्या आप जानते है।

अगर आप डेली तली भुनी और फ्राइड चीजें खाते हैं तो यह आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ ही आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। इसलिए अगर आप चाहते है कि आपकी स्किन हेल्दी रहे तो आप फ्राइड फूड और अधिक तेल मसाले वाली चीजों से दूरी बना लें।

कई लोग चाय, कॉफी और दूध व अन्य पकवानों में सफेद चीनी का इस्तेमाल करते है। सफेद चीनी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। सफेद चीनी का अधिक सेवन करने से स्किन का ग्लो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए सफेद चीनी का कम से कम सेवन करें।