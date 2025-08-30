यह पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीन लेंगे...वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव ने BJP पर साधा निशाना

पटना। बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की ‘वोट अधिकार यात्रा’ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, एक बार पहले भी इसी बिहार ने बीजेपी का रथ रोका था, इस बार भी बिहार की जनता उनका रथ रोकने का काम करेगी।

अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, यह पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीन लेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे, यह हमको सड़क पर लाना चाहते हैं। जो लड़ाई 5 हजार साल से चल रही है भेदभाव अन्याय की, वह अभी भी जारी है। उन्होंने आगे कहा, अधिकार बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा संविधान बचेगा, यह संविधान हमारे लिए संजीवनी है। उन्होंने आगे कहा, जो लोग हमें और आपको डरा रहे हैं, वह आजकल सबसे ज्यादा ट्रंप से डर रहे हैं। टैरिफ लगाकर हमारे तमाम कारोबारी के सामने संकट पैदा किया।

इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, S.I.R. की Chronology समझिए: भाजपा की साज़िश सिर्फ़ वोटर लिस्ट से नाम काटना नहीं है, उसके बाद राशन कार्ड से भी नाम काटना है, ⁠फिर जाति प्रमाणपत्र को ख़ारिज करना है, ⁠फिर आरक्षण मारना है, ⁠फिर खेत, घर-मकान, ज़मीन से नाम काटना है…उन्होंने आगे कहा, ⁠ग़रीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों को सड़क पर लेकर आना है, भाजपा का मक़सद PDA की हक़मारी और मतमारी करना है।

इन सब बातों का भंडाफोड़ होने के बाद, अब भाजपा कभी नहीं जीत पाएगी क्योंकि जागरूक जनता अपना वोट बचाएगी, डालेगी और फ़ैसला आने तक पूरी निगरानी रखेगी और जीत का प्रमाणपत्र लेकर ही मानेगी, भाजपा को हराएगी और हटाएगी। जब तक जीत का प्रमाण नहीं, तब तक आराम नहीं।