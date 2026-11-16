चंद्रशेखर आजाद ने जारी की 34 नामों की तीसरी सूची, PDA पर पूरा भरोसा; ब्राह्मण-ठाकुर को जगह नहीं

UP Election: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने 34 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में सभी नाम पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी PDA वर्ग से जुड़े हैं। खास बात यह है कि 34 नामों में एक भी ब्राह्मण या ठाकुर समुदाय से नहीं है।

जारी सूची में दलित समाज के 17, मुस्लिम समाज के 9 और पिछड़ा वर्ग के 8 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह चंद्रशेखर आजाद ने तीसरी सूची में PDA समीकरण को प्राथमिकता दी है।

दरअसल, आजाद समाज पार्टी चुनाव से काफी पहले विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर रही है। माना जा रहा है कि इन प्रभारियों में से ही आगे चलकर पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। इससे संभावित प्रत्याशियों को अपने क्षेत्रों में संगठन मजबूत करने और मतदाताओं तक पहुंचने का मौका मिलेगा।

इस सूची की राजनीतिक अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन के ऐलान के बाद यह आजाद समाज पार्टी की पहली सूची है। हालांकि, दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। यह देखना बाकी है कि गठबंधन में AIMIM और आजाद समाज पार्टी कितनी-कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी।

चंद्रशेखर आजाद की इस सूची को यूपी चुनाव में PDA समीकरण को मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।