यह सुशासल, विकास और लोक कल्याण की जीत है- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने गुरुवार को 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए के प्रभावशाली प्रदर्शन को सुशासन, विकास, लोक कल्याण और सामाजिक न्याय की जीत बताया। एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्रनी ने लिखा कि सुशासन और विकास की जीत हुई है। लोक कल्याण की भावना की जीत हुई है। सामाजिक न्याय की जीत हुई है। बिहार के परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। यह प्रचंड जनादेश हमें लोगों की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति देगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने राज्य के लिए एनडीए के ट्रैक रिकॉर्ड और विजन को देखने के बाद उसमें विश्वास जताया। एनडीए ने राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया है। लोगों ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे विजन को देखने के बाद हमें भारी बहुमत दिया है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमारे एनडीए परिवार के सहयोगी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को इस शानदार जीत के लिए धन्यवाद देता हूं। पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एनडीए के प्रत्येक कार्यकर्ता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम किया है। वह जनता के बीच गए, हमारे विकास के एजेंडे को प्रस्तुत किया और विपक्ष के हर झूठ का दृढ़ता से मुकाबला किया। मैं उन्हें तहे दिल से सराहता हूं। पीएम मोदी ने बिहार में युवाओं और महिलाओं के बुनियादी ढांचे, संस्कृति और सशक्तिकरण पर केंद्रित प्रयासों का वादा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम बिहार के विकास की दिशा में सक्रिय रूप से काम करेंगे। यहां के बुनियादी ढांचे और राज्य की संस्कृति को एक नई पहचान देंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यहां की युवा शक्ति और महिला शक्ति को समृद्ध जीवन के पर्याप्त अवसर मिलें।