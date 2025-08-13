'ये PM मोदी और भाजपा का जादू नहीं जो हर राज्य का चुनाव जीतते हैं, वे वोट चुरा रहे हैं...' तेजस्वी यादव का बड़ा हमला

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले विपक्ष ने राज्य में एसआईआर का जमकर विरोध कर रहा है, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद देश और राज्य की सियासत गरमायी हुई। अब भाजपा और चुनाव आयोग विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। इसी कड़ी में पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक लोगों को लगता था कि यह किसी तरह का जादू है कि भाजपा और पीएम मोदी राज्य चाहे जो भी हो, चुनाव जीतते रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वे वोट चुरा रहे हैं।

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, “चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर वोट चुरा रहा है। लोगों को लगता है कि यह किसी तरह का जादू है कि भाजपा और पीएम मोदी राज्य चाहे जो भी हो, चुनाव जीतते रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वे वोट चुरा रहे हैं। और अब, जब चीजें सामने आ रही हैं, तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। चुनाव आयोग ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की।” उन्होंने कहा, “मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी, जो भाजपा समर्थक हैं, के पास एक ही विधानसभा क्षेत्र से दो ईपीआईसी आईडी पंजीकृत हैं। और यह सिर्फ उनका ही मामला नहीं है, उनके परिवार के कई सदस्यों के नाम भी डुप्लिकेट ईपीआईसी आईडी के साथ मतदाता सूची में हैं… यह एक गंभीर मामला है और चुनाव आयोग इसमें गहराई से शामिल है।”

तेजस्वी यादव ने कहा, “अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। बीजेपी के प्रभारी भीखूभाई दलसानिया पटना के वोटर बन गए हैं। उन्होंने अपना आखिरी वोट 2024 में गुजरात में डाला था, लेकिन वो अभी भी पटना के वोटर हैं। गुजरात में उनका नाम कट गया था, लेकिन गौर करने वाली बात है कि अभी पांच साल भी नहीं हुए और आप जगह बदलकर वोट देने लगे। जब बिहार चुनाव खत्म हो जाएगा, तो नाम कटवाकर वो कहां जाएंगे? ये एक साजिश है जिसे आप सभी को समझना होगा। बीजेपी चुनाव आयोग की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रही है।”

आरजेडी नेता ने कहा, “एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कल जिनके नाम एसआईआर में मृतक के तौर पर दर्ज थे, उन्हें कोर्ट में जिंदा पेश किया गया। यह गंभीर मामला है जिसे लोग वोट चोरी कह रहे हैं, लेकिन भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग वोट चोरी में लगा हुआ है… अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो भाजपा चुप हो गई है… पहले भाजपा के पास चुनाव में धांधली करने का फॉर्मूला था, जिसमें सीबीआई और ईडी को लगाया गया था, लेकिन जब ये सभी एजेंसियां फेल हो गईं तो चुनाव आयोग को आगे किया गया। 2020 में भी चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी की। हमें 10 सीटों पर 12,000 वोटों के अंतर से हराया गया… चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सीसीटीवी के बावजूद पकड़े गए, इसलिए चुनाव आयोग ने सीसीटीवी ही हटा दिया। देश की जनता सब समझती है… चुनाव आयोग केवल भाजपा का साथ दे रहा है। वह विपक्ष के वोट कम कर रहा है और एक ही विधानसभा क्षेत्र में भाजपाइयों के लिए दो ईपीआईसी नंबर बना रहा है।”