  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. 73 करोड़ घोटाले का खुलासा करने वाले पत्रकार को धमकियां,सुरक्षा की मांग तेज-वीडियो

73 करोड़ घोटाले का खुलासा करने वाले पत्रकार को धमकियां,सुरक्षा की मांग तेज-वीडियो

73 करोड़ घोटाले का खुलासा करने वाले पत्रकार को धमकियां, सुरक्षा की मांग तेज

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज::जनपद में 73 करोड़ रुपये के गबन और भ्रष्टाचार मामले का खुलासा करने वाले UPTV समाचार के संवाददाता अंकित मणि त्रिपाठी को तीनों मिलरों द्वारा लगातार धमकियां मिलने का मामला तूल पकड़ने लगा है। पत्रकार सुरक्षा को लेकर सोमवार को प्रेस क्लब ऑफ महराजगंज के तत्वावधान में पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा से मिला। पत्रकारों ने डीएम से गुहार लगाई कि घोटाले की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार को हर संभव संरक्षण प्रदान किया जाए।

पढ़ें :- मुख्यमंत्री कार्यालय में भी NRHM के घोटालेबाज मुकेश श्रीवास्तव और अंकित चौधरी ने लगाई सेंध, कौन कर रहा है मदद, जांच हो तो हो खुलासा?

इस प्रतिनिधिमंडल को बार एसोसिएशन महराजगंज, किसान यूनियन महराजगंज और दर्जनों ग्रामीणों का समर्थन भी मिला। प्रेस क्लब जिलाध्यक्ष अमित त्रिपाठी ने कहा कि सच्चाई उजागर करने वाले पत्रकार को डराना लोकतंत्र पर हमला है। महामंत्री आशीष सोनी ने मांग की कि प्रशासन धमकियां देने वालों पर सख्त कार्रवाई करे।

मुलाकात के दौरान संरक्षक अमितेश त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी, अंगद शर्मा, आकाश पांडेय, मीडिया प्रभारी अरुण कुमार, रोहित कन्नौजिया, किशन गुप्ता, ओंकार वर्मा, श्रवण वर्मा समेत कई पत्रकार मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि पत्रकार की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और मामले की गंभीरता से जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया कि रिपोर्ट 

पढ़ें :- भारत में हर गांव में था एक गुरुकुल, 97 फीसदी थी साक्षरता दर : देव प्रकाश शुक्ला

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मुख्यमंत्री कार्यालय में भी NRHM के घोटालेबाज मुकेश श्रीवास्तव और अंकित चौधरी ने लगाई सेंध, कौन कर रहा है मदद, जांच हो तो हो खुलासा?

मुख्यमंत्री कार्यालय में भी NRHM के घोटालेबाज मुकेश श्रीवास्तव और अंकित चौधरी...

भारत में हर गांव में था एक गुरुकुल, 97 फीसदी थी साक्षरता दर : देव प्रकाश शुक्ला

भारत में हर गांव में था एक गुरुकुल, 97 फीसदी थी साक्षरता...

73 करोड़ घोटाले का खुलासा करने वाले पत्रकार को धमकियां,सुरक्षा की मांग तेज-वीडियो

73 करोड़ घोटाले का खुलासा करने वाले पत्रकार को धमकियां,सुरक्षा की मांग...

यूपी के इस जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से तीन सितंबर तक स्कूलों में लगा ताला, घरों में घुसा बाढ़ का पानी

यूपी के इस जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से तीन...

कब रिलीज होगी कल्कि पार्ट- 2, डायरेक्टर नाग अश्विन ने तोड़ी चुप्पी

कब रिलीज होगी कल्कि पार्ट- 2, डायरेक्टर नाग अश्विन ने तोड़ी चुप्पी

चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी दुर्भाग्यपूर्ण- सुप्रीम कोर्ट

चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच विश्वास की कमी दुर्भाग्यपूर्ण- सुप्रीम...