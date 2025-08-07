इंडो-नेपाल बॉर्डर पर थाईलैंड की महिला समेत तीन घुसपैठिए गिरफ्तार

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: भारत-नेपाल सीमा पर अवैध तस्करी, घुसपैठ व आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में पुलिस व 66वीं वाहिनी एसएसबी की संयुक्त टीम ने एक थाईलैंड मूल की महिला सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। यह नेपाल से बिना डिपार्चर कराए अवैध रूप से भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे थे। भारतीय इमीग्रेशन में भी विदेशी महिला प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई थी। प्रकरण में विदेशी विषयक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर सोनौली पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय चालान कर दिया। पुलिस कार्यालय के मीडिया सेल के अनुसार गुरुवार की सुबह 5.10 बजे सूचना मिली कि एक विदेशी महिला गोरखपुर नंबर की एक वाहन से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर सोनौली से गोरखपुर की ओर जा रही है।

कम्पनी कमांडर निरीक्षक सामान्य कुमार पवन के नेतृत्व में एसएसबी की टीम ग्राम महुअवा के पास एनएच-24 पर पहुंची। संदिग्ध वाहन को रोका। वाहन में एक विदेशी महिला सहित तीन व्यक्ति सवार थे। महिला पहचान पत्र के रूप में थाईलैंड का पासपोर्ट दिखाई। जिसके मुताबिक उसका नाम सुपारपोन (43) है। कैलाश नाम के शख्स ने वाहन का किया था इंतजाम सुरक्षा व जांच एजेंसियों की पूछताछ में पता चला कि महिला ने नेपाल से बिना वैध इमीग्रेशन प्रक्रिया के भारत में प्रवेश किया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसे 37 वर्षीय कैलाश यादव नामक व्यक्ति द्वारा बुलाया गया और उसी ने वाहन की व्यवस्था की थी, जिसे इदु उर्फ वसीम अहमद चला रहा था। कैलाश यादव परसामलिक थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर गांव का निवासी है। वाहन चालक इदु उर्फ वसीम अहमद (29) कोल्हुई थानाक्षेत्र के खरहरवा गांव का रहने वाला है। विदेशी महिला के पास से थाई मुद्रा व यूएई का दिरहम बरामद जांच के दौरान विदेशी महिला के बैग से ₹16,770 नकद थाई मुद्रा, यूएई दिरहम, एक हजार का एक पुराना नोट, एक मोबाइल बरामद हुआ। विदेशी महिला के साथ पकड़े गए कैलाश यादव वाहन चालक के पास से बरामद मोबाइल फोन भी पुलिस जब्त कर ली है। तीनों आरोपितों को मौके पर ही गिरफ्तार कर सोनौली कोतवाली पुलिस को सुपुर्द किया गया। विदेशी महिला समेत तीनों आरोपितों के खिलाफ बीएनएस व 14 विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। आरोपितों को गिरफ्तार करने वाली टीम में एसएसबी 66वीं वाहिनी टीम के निरीक्षक सामान्य कुमार पवन, आरक्षी हरिओम, सूरज प्रताप सिंह, महिला रंजीत कौर व खुश्बू कुमारी शामिल रहे।

अपर पुलिस अधीक्षक महराजगंज नें बताया अवैध घुसपैठ पर एसएसबी की टीम ने थाईलैंड की महिला के अलावा उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर सोनौली पुलिस को सुपुर्द किया।थाईलैंड की महिला का पासपोर्ट व वीजा वैध है, लेकिन नेपाल में बिना डिपार्चर कराए भारतीय सीमा में प्रवेश की। भारतीय क्षेत्र के इमीग्रेशन में अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई। बिना सूचना दिए ही मददगारों के साथ देश के अंदर आ रही थी। विदेशी महिला व उसके दोनों सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय चालान किया गया है।