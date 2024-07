बिहार में आज तीन और पुल गिरे: सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर, जांच की मांग

Three More Bridges Collapsed in Bihar: बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के सीवान जिले के महाराजगंज प्रखंड में एक साथ गुरुवार तीन जगहों पर पुल गिरने की घटना सामने आयी है। जिसमें देवरिया पंचायत में गंडकी नदी के दो पुल ध्वस्त हो गए, जबकि इसी प्रखंड के सिकंदरपुर गांव के छाड़ि पर एक पुल गिर गया। वहीं, पुल गिरने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।