  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. कोलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर तीन महिलाओं ने​ किया आत्मदाह का प्रयास, सामने आया चौका देने वाला बयान

कोलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर तीन महिलाओं ने​ किया आत्मदाह का प्रयास, सामने आया चौका देने वाला बयान

नई दिल्ली। सर आंदोलन के बीच कलकत्ता से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। मंगलवार दोपहर कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने तीन महिलाओं ने ज्वलनशील प्रदार्थ डाल कर खुद को आग लगा लिया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने सर्तकता दिखाते तीनों महिलाओं को सकुशल बचा लिया। महिलाओं को डर था कि पश्चिम बंगाल में चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद उनका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। सर आंदोलन के बीच कलकत्ता से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। मंगलवार दोपहर कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने तीन महिलाओं ने ज्वलनशील प्रदार्थ डाल कर खुद को आग लगा लिया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने सर्तकता दिखाते तीनों महिलाओं को सकुशल बचा लिया। महिलाओं को डर था कि पश्चिम बंगाल में चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद उनका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा।

पढ़ें :- राहुल गांधी देश के अधिकार को विदेशियों और अपने निहित वोटबैंक को चाहते हैं सौंपना...धर्मेंद्र प्रधान ने SIR के मुद्दे पर घेरा

जांच के बाद अब पुलिस महिलाओं से पूछताछ कर के कोर्ट के सामने ऐसा खतरनाक कदम उठाने की वजह जानने की कोशिश कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, महिलाओं ने यह कहा है कि उन्हें जानकारी मिली थी की एसआईआर के बाद उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा और इसी डर से उन्होंने यह कदम उठाया। हालांकि पुलिस अधिकारी महिलाओं के इस बयान पर विश्वास नहीं कर पा रहे है क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी तक एसआईआर का कार्य शुरू भी नहीं हुआ है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

कोलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर तीन महिलाओं ने​ किया आत्मदाह का प्रयास, सामने आया चौका देने वाला बयान

कोलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर तीन महिलाओं ने​ किया आत्मदाह का प्रयास, सामने...

Fatehpur Tomb Case : सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल ने अमित शाह को पत्र लिखा, मामले की उच्चस्तीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की

Fatehpur Tomb Case : सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल ने अमित शाह...

MP NEWS : मध्य प्रदेश में “एक सरोवर, एक संकल्प,जल संरक्षण” थीम पर मनाया जाएगा 15 अगस्त

MP NEWS : मध्य प्रदेश में “एक सरोवर, एक संकल्प,जल संरक्षण” थीम...

अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर दिखाई नरमी टैरिफ लगाने की समय सीमा पर की बढ़ोतरी

अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर दिखाई नरमी टैरिफ लगाने की समय सीमा...

हरियाणा लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट इंजीनियर पदों के लिए निकली बंपर भर्ती, जल्द करें आवेदन, छूट न जाये मौका

हरियाणा लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट इंजीनियर पदों के लिए निकली बंपर...

विश्व हाथी दिवस आज,  मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाथियों के संरक्षण में सहयोग करने का किया अपील

विश्व हाथी दिवस आज,  मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाथियों के संरक्षण...