कोलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर तीन महिलाओं ने​ किया आत्मदाह का प्रयास, सामने आया चौका देने वाला बयान

नई दिल्ली। सर आंदोलन के बीच कलकत्ता से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। मंगलवार दोपहर कलकत्ता हाईकोर्ट के सामने तीन महिलाओं ने ज्वलनशील प्रदार्थ डाल कर खुद को आग लगा लिया। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने सर्तकता दिखाते तीनों महिलाओं को सकुशल बचा लिया। महिलाओं को डर था कि पश्चिम बंगाल में चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद उनका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा।

जांच के बाद अब पुलिस महिलाओं से पूछताछ कर के कोर्ट के सामने ऐसा खतरनाक कदम उठाने की वजह जानने की कोशिश कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, महिलाओं ने यह कहा है कि उन्हें जानकारी मिली थी की एसआईआर के बाद उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा और इसी डर से उन्होंने यह कदम उठाया। हालांकि पुलिस अधिकारी महिलाओं के इस बयान पर विश्वास नहीं कर पा रहे है क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी तक एसआईआर का कार्य शुरू भी नहीं हुआ है।