Throwback Video: महिला सिंगर पर पैसे बरसाते दिखा छोड़ा सा बच्चा, देखने वाले हुए हैरान

सोशल मीडिया अक्सर थ्रोबैक वीडियो को दोबारा प्रसारित करता है और नेटिज़न्स को पुरानी यादों में ले जाता है। इसी तरह के एक मामले में, एक पुराना वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें लोकप्रिय संगीत जोड़ी नूरन सिस्टर्स एक मंच पर प्रदर्शन कर रही हैं और दर्शक उनके देसी अंदाज में उनके प्रदर्शन का ‘आनंद’ ले रहे हैं।

यह क्लिप हाल ही में ऑनलाइन सामने आई और वायरल हो रही है, जिसके बारे में पता चला है कि यह उस जोड़ी के पूरे संगीत वीडियो का एक हिस्सा है, जिसने तेरे हुंडिया सुंडिया गाया था। इसने लोगों का ध्यान तब खींचा जब एक बच्चे को मंच पर प्रवेश करते और महिला गायिका (ज्योति नूरन) पर पैसे बरसाते हुए देखा गया, जिसके बाद इस घटना पर उनकी प्रतिक्रिया आई।

Influenced by his upbringing and surroundings, the kid showered money on the artist.

Yet, the artist gracefully bestowed him with blessings instead. 🥰

