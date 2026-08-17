13 लाख फॉलोअर वाली टिकटॉक स्टार पर हुए हमले में गई जान, जांच में जुटी पुलिस

पाकिस्तान। सोशल मीडिया पर एक्टिव मशहूर हस्ती शमसू बीबी उर्फ आयशा गिलामाना के साथ एक मार्मिक घटना सामने आई है। पाकिस्तान के टैक्सिला इलाके में हुए एक हमले के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना में उनकी छोटी बहन भी घायल हुई हैं।

घटना का विवरण

पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘आयशा गिलामाना’ अपने भाई-बहनों के साथ कार से सफर कर रही थीं। इसी दौरान रास्ते में अज्ञात हमलावरों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया और फायरिंग की। इस हमले में मौके पर ही आयशा गिलामाना की मृत्यु हो गई।

घायल बहन का उपचार जारी

इस घटना में उनकी 15 वर्षीय बहन घायल हो गईं, जिन्हें उपचार के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए।

पुलिस की कार्रवाई और रंजिश की आशंका

मृतका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है। प्राथमिकी जांच और दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, पिछले कुछ समय से आर्थिक विवाद को लेकर उन्हें धमकियां मिल रही थीं। पुलिस को संदेह है कि इसी रंजिश के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल, स्थानीय पुलिस ने इस पूरे इलाके की नाकेबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। सबूत जुटाने के लिए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। साथ ही कॉल रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान कर उनपर कानूनी कार्रवाई की जा सके।