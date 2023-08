अभी तो इंडिया गठबंधन की दो ही बैठकें हुई हैं...LPG सिलेंडर की कीमत घटाए जाने पर सीएम ममता बनर्जी का तंज

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये कम करने का मंगलवार को फैसला लिया गया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जन खरगे ने मोदी सरकार पर निशाना भी साधा है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार के इस फैसले पर तंज कसा है।

ममता बनर्जी ने ट्वीट कर लिखा कि, बीते दो महीने में इंडिया गठबंधन की दो ही बैठकें हुई हैं। इसके बाद ही हम देख रहे हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कमी आ चुकी है। इसके साथ ही कहा कि, ये है इंडिया का दम।

Till now, only TWO meetings have been held in the past TWO months by the INDIA alliance and today, we see that LPG prices have gone down by Rs. 200.

ये है #INDIA का दम!

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 29, 2023