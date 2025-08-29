गृहमंत्री को लेकर टीएमसी सांसद का विवादित बयान, अमित शाह को सिर काटने की कही बात

कोलकाता। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने गृ​ह मंत्री को लेकर विवादित बयान दिया है। महिला सांसद ने कहा कि गृहमंत्री अगर बांग्लादेशी घुसपैठ को नहीं रोक पाते हे तो उनका सिर काट कर प्रधानमंत्री की टेबल पर रख देना चाहिए। सांसद के इस विवादित बयान के सियासी हंगामा मच गया है। इस पहले भी मोइत्रा कई विवादित बयान दे चुकी है। विवादित बयान देने कारण वह हमेंशा सुर्खियों में बनी रहती है।

पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर की सांसद महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दिया है। महिला सांसद ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे तौर पर गृहमंत्री की होती है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से घुसपैठ पर बोल रहे थे, तो उस वक्त पहली पंक्ति में बैठकर गृहमंत्री ताली बजा रहे थे। मोइत्रा का कहना है कि गृह मंत्रालय देश की रक्षा करने में नाकाम रहा है। इसलिए गृह मंत्री का सिर काटकर प्रधानमंत्री की टेबल पर रख देना चाहिए।

हमेंशा विवादों से घिरी रहती है महिला सांसद

महिला सांसद महुआ मोइत्रा का विवादों से पुराना नाता है। इस बयान से पहले उन्हाने संसद में अपशब्दों का इस्तेमाल, जैन समुदाय पर टिप्पणी, पूर्व चीफ जस्टिस पर टिप्पणी, मां काली पर विवाद, विधान पर बयान और कैश-फॉर-क्वेरी विवाद शामिल हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लोग इस बयान की आलोचना कर रहे हैं और इसे गैर-जिम्मेदाराना बता रहे हैं।

संसद में किया था अपशब्द का इस्तेमाल

सासंद महुआ मोइत्रा ने 2023 में लोकसभा में सत्ता पक्ष के एक सदस्य के लिए कथित तौर पर अपशब्द का इस्तेमाल किया था। इस पर बीजेपी सांसदों ने उनसे माफी मांगने को कहा था। मोइत्रा ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था, वह अरबी भाषा का है और उसका मतलब पापी होता है। उन्होंने कहा कि यह अपशब्द नहीं था। हालांकि, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने उन्हें संयमित भाषा का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। मोइत्रा ने अपने बयान पर कायम रहते हुए कहा था कि मैं सेब को सेब ही कहूंगी, संतरा नहीं।