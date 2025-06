गुजरात फहत करने के लिए कांग्रेस ने 40 जिलों में नए अध्यक्ष तैनात किए, देखें लिस्ट किसे कहां से मिली जिम्मेदारी?

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat Assembly Elections) से पहले अपने संगठन में बदलाव की शुरुआत कर दी है। संगठन सृजन अभियान की कवायद के बाद राज्य के नए जिला एवं शहर प्रमुखों को ऐलान कर दिया है। पार्टी ने अहमदाबाद शहर अध्यक्ष सोनल पटेल को बनाया है तो वहीं वडोदरा शहर और जिले में पुराने प्रमुखों को बरकरार रखा है। कुल मिलाकर पार्टी ने 40 जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है।

गुजरात कांग्रेस (Gujarat Congress) के तरफ से जारी सूची में अध्यक्षों को रिपीट किया गया है, लेकिन एक अनुमान के तहत करीब 50 फीसदी ऐसे नाम हैं। जिन्हें पहली बार जिला/शहर अध्यक्ष का दायित्व मिला है। मतलब साफ है कि पार्टी अब पुराने और नए दोनों कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस आने वाले कुछ दिनों के भीतर इस अभियान के तहत अन्य राज्यों में भी जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान करेगी। इस अभियान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) और प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के पर्यवेक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

Hon'ble Congress President has approved the appointment of the District and City Congress Committee (DCC) Presidents in Gujarat, with immediate effect. pic.twitter.com/HrG4IeAIzT

— INC Sandesh (@INCSandesh) June 21, 2025