  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. देश की रक्षा को मजबूत करने के लिए हम अनुसंधान और विकास को अनदेखा नहीं कर सकते: राजनाथ सिंह

देश की रक्षा को मजबूत करने के लिए हम अनुसंधान और विकास को अनदेखा नहीं कर सकते: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को रक्षा लेखा विभाग के 278वें स्थापना दिवस पर कहा कि अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आधुनिक युद्ध प्रौद्योगिकी-उन्मुख होता जा रहा है। युद्ध में बड़े पैमाने पर नई तकनीकों का एक आश्चर्यजनक तत्व के रूप में उपयोग किया जाता है। यह हमारे लिए भी चिंताजनक स्थिति पैदा करता है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने बुधवार को रक्षा लेखा विभाग (Defense Accounts Department) के 278वें स्थापना दिवस पर कहा कि अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र (Innovation Ecosystem) बनाने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आधुनिक युद्ध प्रौद्योगिकी-उन्मुख होता जा रहा है। युद्ध में बड़े पैमाने पर नई तकनीकों का एक आश्चर्यजनक तत्व के रूप में उपयोग किया जाता है। यह हमारे लिए भी चिंताजनक स्थिति पैदा करता है। आधुनिक युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली आधुनिक तकनीक वर्षों के अनुसंधान और विकास पर आधारित है। इसलिए हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते है।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब हमे एक नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र (Innovation Ecosystem) तैयार कना है। जो देश के रक्षा क्षेत्र को उन्नत करे। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे आसपास चीज़ें बदल रही हैं। उन्हें देखते हुए सुरक्षा की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। इसीलिए रक्षा बजट भी साल दर साल बढ़ रहा है। रक्षा बजट पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि बजट बढ़ने के साथ। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करने की ज़िम्मेदारी भी दोगुनी हो जाती है। रक्षा लेखा विभाग की भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आज अनुसंधान और विकास की आवश्यकता रक्षा लेखा विभाग के लिए एक चुनौती है। अनुसंधान और विकास के लिए धन मुहैया कराते हुए इस निधि का प्रबंधन कैसे किया जाए। उन्होंने प्रौद्योगिकी विकास (technology development) को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला। उन्होने बढ़ते प्रौद्योगिकी विकास कोष और डीआरडीओ के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।।

पढ़ें :- Mig-21 Farewell: मिग-21 ने अपनी अंतिम उड़ान भरी, छह दशक तक देश सेवा के बाद कहा -अलविदा

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

शाहिद अफरीदी का मोहसिन नकवी पर सीधा हमला, बोले- राजनीति और क्रिकेट एक साथ नहीं चलेगी

शाहिद अफरीदी का मोहसिन नकवी पर सीधा हमला, बोले- राजनीति और क्रिकेट...

देश की रक्षा को मजबूत करने के लिए हम अनुसंधान और विकास को अनदेखा नहीं कर सकते: राजनाथ सिंह

देश की रक्षा को मजबूत करने के लिए हम अनुसंधान और विकास...

धनुष और कृति सेनन की बहुप्रतीक्षित फिल्म तेरे इश्क में का टीजर हुआ लांच, 28 नवंबर को रिलीज होगी मूवी

धनुष और कृति सेनन की बहुप्रतीक्षित फिल्म तेरे इश्क में का टीजर...

RBI का ऐलान, रेपो रेट में नहीं होगा कोई बदलाव , EMI कम होने का अभी करें इंतजार

RBI का ऐलान, रेपो रेट में नहीं होगा कोई बदलाव , EMI...

धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, दुबई तक लड़कियों को करता था सप्लाई

धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, दुबई तक...

VIDEO-तो मैं मान लूंगी कि वेश्या हूं…,रशियन इंफ्लुएंशर 'कोको' ने भारत छोड़ने का लिया फैसला, कहा- अधूरी रह गई ये ख्वाहिश

VIDEO-तो मैं मान लूंगी कि वेश्या हूं…,रशियन इंफ्लुएंशर 'कोको' ने भारत छोड़ने...