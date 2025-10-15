हमारे साथ-साथ आज बिहार के हर इंसान ने CM बनने के लिए किया नामांकन किया: तेजस्वी यादव

पटना। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को राघोपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि, तेजस्वी यादव के साथ-साथ आज बिहार के हर इंसान ने सीएम बनने के लिए नामांकन किया है, CM ऑफ़ बिहार यानी Change Maker of Bihar…अब बिहार को आगे ले जाने का सपना सच होने की दहलीज़ पर है।

तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया। रास्ते भर और नामांकन के दौरान आप सभी लोगों के प्यार, दुलार और आशीर्वाद से अभिभूत हूं। ये नामांकन ऐतिहासिक है। राघोपुर और बिहार इस नामांकन के साथ विकास का एक नया अध्याय लिख चुका हैं। ये नामांकन खाली तेजस्वी का नहीं पूरे बिहार में बदलाव के लिए नामांकन है।

उन्होंने आगे कहा, ये नामांकन है-हर परिवार में सरकारी नौकरी के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, हर घर शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए, महंगाई घटाने और पाँच सौ रुपये में सिलेंडर के लिए, सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांग पेंशन बढ़ाने के लिए, बिहार में उद्योग-धंधे लगाने के लिए, बिहार की हर महिला का 2500 रुपये महीना पाने के लिए, बिहार के हर घर का दो सौ यूनिट फ्री बिजली के लिए, अच्छे स्मार्ट स्कूलों में बिहार के बच्चों का नामांकन, अच्छे अस्पताल में हर मरीज का नामांकन, MAA (मकान, अन्न, आमदनी) योजना में नामांकन, बिहार की हर बेटी का BETI योजना में नामांकन, बिहार में अपराध से मुक्ति, अन्याय से मुक्ति का नामांकन, बिहार में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश बढ़ाने के लिए…तेजस्वी यादव के साथ-साथ आज बिहार के हर इंसान ने सीएम बनने के लिए नामांकन किया है, CM ऑफ़ बिहार यानी Change Maker of Bihar…

तेजस्वी ने आगे कहा, अब बिहार को आगे ले जाने का सपना सच होने की दहलीज़ पर है, नामांकन हो चुका है बिहार की जनता बदलाव की मुहर 14 नवंबर को लगाने जा रही है। आज बिहार का हर वर्ग कह रहा है बिहार में नवक्रांति होने जा रही है। मैं तेजस्वी यादव बिहार के जन-जन से ये अपील करता हूं कि अपने बेटे, अपने भाई, अपने दोस्त तेजस्वी का हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहें। कांटो और पथरीली राहों पर चलते हुए तरक़्क़ी के रास्ते बनाते रहे, एक महीना भी शेष नहीं रहा, मेरा वादा है आप सभी से आपके एक-एक पसीने की बूंद का मान रखूंगा। 20 बरसों से जो पीड़ा, दुख, अन्याय, अवरोध, असहायपन, असुविधा, अराजकता, तानाशाही आप झेलते आ रहे हैं वो सब शपथ ग्रहण के हस्ताक्षर के साथ ही समाप्त होगा।